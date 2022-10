Ici tout commence du 19 octobre 2022 : Billie recadrée (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence mercredi 19 octobre, Billie apprend la dure loi du service en salle. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 19 octobre 2022, Elliott remplace Lisandro Iñesta en tant que chef de service au Double A. Le jeune homme est extrêmement stressé face à une telle responsabilité mais Billie le rassure : il va s'en sortir. Problème, durant le service, l'élève de première année est confrontée à un mari qui étouffe les choix de sa femme, prétextant qu'elle devrait faire attention à sa ligne. Billie insiste pour qu'elle se fasse plaisir et l'homme finit par la remettre à sa place, insinuant qu'elle n'est pas bien placée pour pousser sa femme à manger. Furieuse, la serveuse s'emporte et tente d'inculquer ses valeurs au mari toxique, ce qui a pour conséquence de créer un grand malaise en salle. Le service terminé, Elliott n'a pas d'autre choix que de recadrer Billie, lui expliquant qu'elle doit systématiquement éviter un conflit ouvert avec un client.

Toujours dans cet épisode 512 d'Ici tout commence, on peut voir qu'Ambre ne décolère pas : elle veut absolument savoir ce que cachent Enzo, Vic, Billie et Samia. Et elle ne recule devant rien pour obtenir des informations, à tel point que Victorine échafaude un plan pour la calmer. Elle fait en sorte de gâcher sa préparation lors du service du midi, ce qui cause une grande dispute entre la jeune femme et les chefs en cuisine, Mehdi et Greg qui se rend d'ailleurs coupable de phrases tout à fait sexistes. Peu après, Ambre place un téléphone dans le bureau de Miriel et découvre la vérité sur les agissements du Cercle. Vic lui propose de rejoindre leur club mais Ambre ne décolère pas, elle sait que Victorine lui a gâché sa préparation. Ambre veut donc en parler au proviseur qui lui demande ce qu'il en est. Victorine finit par lui annoncer qu'elle a bel et bien fait l'erreur qui a tant coûté à Ambre en cuisine. Les deux jeunes femmes se rabibochent et Ambre décide de rejoindre le Cercle.

Enfin, dans l'épisode d'ITC du mercredi 19 octobre 2022, Claire s'inquiète pour sa santé. Elle demande à son fils Louis de la remplacer le temps d'un après-midi pour pouvoir se rendre à un rendez-vous. Alors que le jeune homme l'interroge, Claire reste fermée. On apprend un peu plus tard, dans une discussion avec Olivia, que Guinot doit subir une mammographie. L'ex de Claire s'inquiète, d'autant plus quand elle découvre que sa mère est morte d'un cancer du sein et qu'elle est donc à risque. Fort heureusement, l'examen se passe bien, il n'y a rien de méchant. Les deux femmes peuvent se détendre. De retour chez les Guinot, Olivia se sent pousser des ailes et annonce à Claire son envie de retenter leur chance toutes les deux. Mais Claire la repousse une nouvelle fois. Pour elle, Olivia n'est qu'une amie, rien de plus.