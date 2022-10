Résumé de Demain nous appartient épisode 1304 du 27 octobre 2022

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1304 de Demain nous appartient du jeudi 27 octobre 2022, Nordine permet à Martin et Sébastien de comprendre qui est l'arnaqueuse. Résumé.

Dans l'épisode 1304 de DNA du jeudi 27 octobre, après avoir raté l'arrestation de l'arnaqueuse la veille, Nordine n'a d'autre choix que de dire à Martin qu'il a vu Johanna embrasser le procureur sur les quais. Martin pense que son fils l'a confondue avec une autre femme mais Nordine insiste. De son côté, Sébastien montre à sa fille combien il est un homme heureux. Raphaëlle invite son père et sa compagne à dîner le soir-même. Dans la foulée, il reçoit un message de Martin qui veut le voir tout de suite. Martin lui annonce qu'ils ont une relation avec la même femme et Sébastien tombe des nues. Plutôt que de dire qu'il la voit le soir-même, il ment et annule le dîner. Il retrouve Claire dans sa chambre d'hôtel, lui fait avouer sa véritable identité. Un peu plus tard, Claire quitte la chambre en laissant derrière elle Sébastien allongé au sol avec une plaie au front.

Ailleurs à Sète, Karim a parié avec Chloé et Anna qu'il peut tenir une journée sans sucre. Dans l'épisode de DNA du 27 octobre, le défi de Karim s'annonce difficile. Dès le petit-déjeuner, il est privé de tout, puis se montre irritable au commissariat, ce qui n'échappe pas à Roxane. Alex, qui a fait le même pari, n'est pas plus à l'aise : il cache une boîte de pralines qu'un client lui a offert mais Judith les trouve et le nargue en les mangeant devant lui. Alex et Karim se téléphonent pour se soutenir. Quand ils arrivent au Spoon pour dîner avec Anna et Chloé, les deux sœurs sont étonnées que leurs hommes aient aussi bien tenu. Encouragés à prendre un dessert, ils se précipitent sur le port pour prendre une glace.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le jeudi 27 octobre sur TF1, Lisa met en route une machine avec son linge et la lingerie de Victoire. Mais les plombs sautent une première fois, puis une deuxième. Lisa et Victoire n'arrivent pas à rétablir le courant et la médecin, face à l'indisponibilité des électriciens, fait appel à Georges. La panne d'électricité est due à un court-circuit que Georges ne tarde pas à réparer. Victoire l'invite à dîner pour le remercier mais de la fumée s'échappe du tableau électrique et le dîner se finit aux chandelles à évoquer de bons souvenirs du temps où ils étaient un couple.