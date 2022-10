Ici tout commence du 28 octobre 2022 : Emmanuel découvre le Cercle (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 28 octobre 2022, . Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 519 d'Ici tout commence en diffusion ce vendredi 28 octobre 2022, l'équipe de Théo goûte ses préparations pour le repas d'Halloween et force est de constater que la cuisson finlandaise est une très grande réussite. Ravi, le chef remercie les autres d'avoir bien voulu lui venir en aide. Ils présentent donc leurs plats à Emmanuel Teyssier qui se montre très surpris par la qualité du plat cuit à la finlandaise. "On touche la perfection" les encense-t-il ! Pour Teyssier, il s'agit du meilleur plat de Théo qu'il ait pu goûter. Le jeune homme est comblé mais il déchante assez vite quand son père l'interroge sur la provenance du poisson. Il part du principe que son fournisseur ne devrait pas lui avoir donné aussi vite ses matières premières. Le directeur de l'Institut se montre soupçonneux mais Théo reste ferme et ne mentionne pas que le Cercle lui a permis de se fournir.

De son côté, Axel veut mener son enquête sur Victorine et demande à Hortense de l'aider pour trouver le mot de passe de son téléphone portable. Ils imaginent ensemble une façon de lui subtiliser l'appareil le temps de vérifier les messages qui s'y trouvent. Et cela fonctionne ! Axel réussit à lui voler le smartphone et à consulter quelques discussions entre membres du Cercle... Jusqu'à ce que Victorine le prenne la main dans le sac et le menace de dévoiler un cliché qui, selon elle, prouve qu'il a triché durant le concours d'entrée. Axel lui rend son téléphone et promet de ne rien dire. Il finit cependant par se rendre dans le bureau de son oncle pour lui présenter ses conclusions : Victorine, Théo et les autres organisent des réunions secrètes dans son bureau ! Emmanuel Teyssier lui demande de n'en dire mot à personne. Il finit par trouver le passage secret menant à la salle où s'exercent les membres du Cercle et y découvre Enzo. Et le directeur lui promet de démanteler le Cercle et de lui faire vivre un véritable film d'horreur !

Enfin, toujours dans ITC ce vendredi 28 octobre 2022, Gaëtan et Deva découvrent un David hyper motivé de bon matin. Celui-ci leur fait des pancakes pour se faire excuser de son comportement déplorable et alcoolisé de la veille. Gaëtan s'imagine d'ailleurs que la tension entre la jeune femme et David cache un petit quelque chose et qu'elle n'a en réalité pas tout à fait dormi sur le canapé la nuit dernière. Mais Deva est en couple avec Souleymane et elle semble bien exaspérée par David qui, lui, cumule les coups d'un soir pour se détourner d'Anaïs. Toujours dans cet épisode, Louis quitte un de ses propres cours pour aller faire une proposition torride à sa fiancée Charlène mais celle-ci le repousse. Il lui reproche leur manque d'intimité ces derniers temps. Lors d'une discussion entre Louis et Livio, on comprend que le futur marié a commencé à consulter un site web qui met en relation des internautes et des femmes qui leur envoient des photos ou vidéos à caractère sexuelle moyennant finance. Vers une infidélité de Louis vis à vis de Charlène ? La suite dans les prochains épisodes !