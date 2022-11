Ici tout commence du 3 novembre 2022 : Billie dit la vérité (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 523 d'Ici tout commence du jeudi 3 novembre, Billie dit la vérité à Samia et Vic sur ses vidéos de charme. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 3 novembre 2022, Billie confie à Samia et Vic qu'elle fait des vidéos de charme sur le site Paradise, et que ça l'a aidée à accepter son corps et ses formes. De son côté, Louis évite Charlène pour privilégier ses conversations virtuelles avec "Flow". La compétition entre Claire et Louis bat son plein. Les tensions sont à leur paroxysme entre Ethan et Solal. Leur binôme ne fonctionne pas du tout, obligeant Claire à intervenir. Elle reste toutefois déterminée à "pulvériser" son fils. De son côté, Louis recadre Billie, sans se douter qu'il s'agit de Flow. Après une séance de séduction virtuelle avec Flow, Louis saute sur Charlène et lui demande de se cambrer en enlevant son soutien-gorge, ce que la jeune femme n'apprécie pas du tout.

Egalement dans l'épisode 523 d'ITC, au programme TV ce jeudi sur TF1, Laetitia rend visite à Thomas, déterminée de dire la vérité sur Kelly à sa fille après qu'il ait accepté d'enseigner à l'Institut. La secrétaire croise alors Alicia, mais se dégonfle. Plus tard, la mère de Kelly propose un stage dans un établissement gastronomique à sa fille pour qu'elle ne croise pas son père. Mais la jeune femme refuse catégoriquement, comprenant que sa mère souhaite l'éloigner, sans en connaître la raison. Kelly découvre par Enzo que Thomas Lacroix va donner un module au master... et que sa mère était au courant.

Enfin, l'Institut a un problème de planning entre les trois promos et les étudiants de master qui veulent tous étudier dans les cuisine. Dans Ici tout commence jeudi 3 novembre, Antoine envisage de retaper un ancien hangar désaffecté, appuyé par Joachim. Emmanuel refuse pour des raisons de budget. Clotilde conseille ensuite à Antoine de rencontrer Ferrigno pour obtenir des donations, que Teyssier déteste. En échange de son financement, Ferrigno demande d'intégrer le conseil d'administration. Lorsqu'Antoine l'annonce à Emmanuel, le directeur refuse catégoriquement, sans donner d'explication.