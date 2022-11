Ici tout commence du 10 novembre 2022 : Charlène découvre la vérité (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence jeudi 10 novembre 2022, Charlène découvre que Louis a eu une relation virtuelle avec Billie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence du 10 novembre 2022, Charlène essaie de pousser Louis à se confier à elle sur son compte sur le site Paradise, sans succès. En cuisine, le professeur se montre plus pédagogue avec Billie, mais s'énerve lorsque la jeune femme s'approche un peu trop d'elle. Billie se demande alors si Louis ne serait pas Mad Man. Elle décide de se rendre au rendez-vous à la serre et y croise Charlène, sans comprendre pourquoi. Les deux jeunes femmes font mine de rien et se séparent sans un mot. Mais Charlène comprend que Louis a eu une relation virtuelle avec Billie et s'effondre. Billie confronte alors Louis, qui ment totalement et nie être Mad Man. Il comprend alors que son compte a été réactivé et s'inquiète des retombées. De son côté, Charlène se confie à Livio, qui continue de jouer sur deux tableaux, et la fille Teyssier est désormais déterminée à se venger de Louis et Billie.

En parallèle dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 jeudi, Salomé découvre que Thomas Lacroix a proposé de l'argent à Kelly pour se rattraper. La jeune femme est déterminée à ne rien laisser passer au boulanger lors de son module pour le master. Durant son premier cours, Salomé ne manque pas de critiquer ouvertement le père de Kelly, mais le professeur ne se laisse pas démonter.

Enfin, Tom a un coup de foudre pour l'une des clientes du Double A. Dans Ici tout commence jeudi 10 novembre, le jeune homme envisage de la draguer, mais Ambre le met en garde : elle pourrait ne pas être intéressée. Tom ne veut rien entendre et flirte avec la cliente, qui ne semble pas indifférente à son charme. Plus tard, l'étudiant demande à Deva de retrouver son numéro dans le registre des réservations. A force d'insister, il arrive à obtenir ce qu'il veut, mais Deva l'intime au silence. Cependant, Tom révèle à Ambre qu'ils ont récupéré son numéro dans le listing, ce qui offusque son ex. Ambre les avertit : ce qu'ils ont fait, c'est du harcèlement, ce qui est illégal. Deva panique.