Ici tout commence du 17 novembre 2022 : Livio déballe tout à Charlène (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence jeudi 17 novembre 2022, Livio est sous pression et explique tout à Charlène. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 17 novembre 2022, Livio et Charlène retournent à l'Institut après avoir couché ensemble. La jeune femme lui annonce qu'elle ne recherche rien de sérieux et que leur nuit ensemble ne préfigure pas de relation stable. Charlène s'amuse cependant à provoquer Louis en embrassant Livio quand le chef entre au foyer de l'établissement. Les deux hommes manquent d'en venir aux mains. Confus, Louis tente de convaincre Charlène de lui laisser une nouvelle chance mais Constance les sépare, lui promettant de déposer une main courante s'il ne laisse pas sa fille tranquille. Un peu plus tard dans l'épisode, Louis met Rose au parfum : il pense qu'Emmanuel est derrière la fin de son couple et aurait téléguidé Livio pour rompre ses fiançailles. Et Livio finit justement par confirmer cette rumeur auprès de Charlène ! Il lui annonce par ailleurs qu'il croit être tombé amoureux d'elle mais, face à ses aveux, la jeune femme ne veut plus le voir.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 ce jeudi 17 novembre, la relation entre Elliott et Greg est toujours tendue. En effet, les deux amoureux n'arrivent plus à se comprendre en cuisine. Lors d'un cours de Clothilde, Greg choisit même de travailler en binôme avec Mehdi plutôt qu'Elliott ! C'est un véritable camouflet pour le jeune homme qui se rabat sur Hortense et, avec la complicité d'Ethan, tente de remporter la première place face à Greg, Mehdi et Axel. Chose faite ! Le trio est ravi. L'espace d'un instant, la tension entre Greg et Elliott semble même s'apaiser. Seront-ils désormais sur la même longueur d'ondes ?

Enfin, dans cet épisode 533 d'Ici tout commence, Antoine Myriel annonce à Deva qu'elle a été choisie pour devenir la nouvelle maître d'hôtel du Double A. Un choix qui ne plaît pas du tout à Lionel qui tente de lui faire perdre ses moyens durant le service. Deva reste forte, surtout lorsqu'elle fait face à une situation tout à fait particulière... Une femme perd les eaux en plein pendant le service ! La nouvelle maître d'hôtel réussit à rester maître de la situation et agit sereinement pour aider la cliente jusqu'à l'arrivée de Constance puis des secours. De quoi prouver que Deva a tout ce qu'il faut pour être une bonne maître d'hôtel au Double A.