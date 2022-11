Résumé de Demain nous appartient épisode 1320 du 18 novembre 2022

Dans l'épisode 1320 de Demain nous appartient du vendredi 18 novembre 2022, les habitants de Sète sont empoisonnés lors du bal de charité.

Dans l'épisode 1320 de DNA du vendredi 18 novembre, Romy se cache chez Raphaëlle, mais est retrouvée par Malik qui tente de l'agresser. Raphaëlle est prévenue et contacte la police qui arrête l'ex de Romy. Plus tard, la jeune femme décide de rester à Sète avec sa famille et de se rendre à la soirée caritative pour rencontrer du monde et se changer les idées. Bart et Sara se préparent aussi à assister à ce grand événement même si Roxane préfère rester à la maison.

Un peu plus tard à Sète, toute la ville se retrouve à l'événement caritatif et le moins que l'on puisse dire, c'est que chacun passe une soirée mouvementée. William annonce à Aurore qu'il souhaite divorcer, Judith s'inquiète de ne pas assez avoir prévu d'huîtres, quant à son père, il a la surprise de recevoir une déclaration d'amour de la part d'Emma. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Victoire et Georges partagent une danse langoureuse et sont sur le point de s'embrasser quand la soirée vire au cauchemar. William victime d'un malaise tombe violemment des escaliers et peu à peu, tous les invités s'effondrent à leur tour.

Enfin, dans l'épisode 1320 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 18 novembre sur TF1, Damien est fou amoureux d'Audrey et veut lui prouver son amour. Il décide de la demander en mariage. Il peine à faire sa déclaration, car la mère de famille est très occupée avec ses enfants qui l'interrompent sans cesse. Il l'emmène donc se promener au marché de Noël, persuadé qu'une ambiance romantique sera idéale pour sa demande. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, alors que le policier se met à genoux sous les regards émus des badauds, Audrey panique et part en courant.