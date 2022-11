Ici tout commence du 24 novembre 2022 : Jude embrasse Eliott (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 538 d'Ici tout commence ce jeudi 24 novembre, au grand dam de Greg, Eliott et Jude se rapprochent dangereusement. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 538 d'Ici tout commence du jeudi 24 novembre, la tension monte d'un cran entre Greg et Eliott qui n'arrivent plus à communiquer. Tandis qu'Eliott soutient qu'il ne se passe rien entre lui et Jude, Greg, aveuglé par la jalousie, est persuadé qu'il est en train de perdre son copain. Pour éviter qu'ils ne se rapprochent davantage, Greg va jusqu'à menacer violemment son rival, lui lâchant au passage qu'il est inutile de draguer Eliott car il est asexuel. Excédé par le comportement de Greg, Eliott finit effectivement par se rapprocher de son nouveau binôme. Découvrant qu'ils aiment la même musique, ils se mettent à danser et… Jude embrasse Eliott !

En parallèle, toujours dans cet épisode d'ITC, Kelly et Salomé aperçoivent Thomas avec sa fille. Même si elle prend sur elle, Kelly a beaucoup de mal à supporter la situation… Un peu plus tard, Salomé croise Thomas à moitié nu dans les vestiaires et il semblerait que les charmes de son professeur ne la laissent pas indifférente. Elle fait part de ce qu'elle ressent à Anaïs : elle a peur de trahir Kelly en étant attirée par Thomas. De son côté, Kelly fait une crise d'angoisse. Pour Salomé, c'est clair, elle a été chamboulée par le fait d'avoir vu son père avec Alyssa. Kelly reconnaît qu'elle a l'impression que cette dernière lui a piqué la vie qu'elle aurait dû avoir.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le jeudi 24 novembre sur TF1, Antoine a convoqué Vic et Jérémy. Il sait qu'ils ont appelé une cliente, Séverine, après avoir trouvé son numéro dans le registre. Le proviseur voudrait comprendre ce qui leur a pris, mais Jérémy soutient qu'il ne peut rien lui dire. Par la suite, Clotilde tente également d'en savoir plus auprès de son fils qui finit par lui avouer qu'il a vu Joachim avec cette femme et pense qu'il y a quelque chose entre eux. Pourquoi Joachim a-t-il prétendu ne pas la connaître s'il n'a rien à se reprocher ? Clotilde décide malgré tout de faire confiance à son compagnon. Considérant qu'elle n'a pas de leçon de morale à recevoir sur l'homme avec qui elle vit, elle préfère désormais mettre une distance entre elle et son fils.