Ici tout commence du 1er décembre 2022 : Greg et Brice se liguent contre Jude (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 542 d'Ici tout commence jeudi 1er décembre, Brice se débrouille pour faire passer Jude pour un homme mauvais. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 541 d'Ici tout commence du 30 novembre, Jude confie à Eliott que Brice le harcèle depuis plus d'un an, alors qu'ils étaient amis au départ. Il a manipulé tout le monde, piraté son Instagram et envoyé des messages d'insultes. Eliott l'encourage à aller se plaindre à Antoine mais Jude ne veut rien faire. Après une démonstration très réussie de cuisine avec Eliott, Jude est à nouveau victime de harcèlement. Elliot a entendu les menaces de Brice et met Greg dans la confidence. Dans l'économat où Greg et Brice se sont donnés rendez-vous pour parler, Brice provoque Jude et le fait passer pour son agresseur. Aveuglé par la jalousie, Greg tombe dans le panneau et fomente même une mauvaise blague avec Brice pour une présentation de Jude et Eliott le lendemain.

Toujours à l'institut, Elodie présente Brice à Louis. Brice le flatte, ce que le chef ne manque de remarquer. Il lui propose d'être son commis s'il met en place des stages. Une fois parti, Louis juge Brice cool mais intéressé, ce qui ne le surprend pas car il pense que sa petite amie aime les hommes ambitieux. Elodie le prend mal et lui dit que Brice n'est pas comme lui, ni manipulateur ni arriviste. Elle part fâchée en l'insultant. Dans cet épisode d'Ici tout commence, Louis vient s'excuser peu après et a la mauvaise surprise de voir débarquer Charlène, venue le provoquer. Il décide alors de poster sur les réseaux sociaux une photo d'elle défigurée après s'être injectée toute seule du Botox. Elodie trouve l'attaque minable et préfère le laisser seul. Comprenant que Louis et Charlène ont encore des sentiments l'un pour l'autre, elle les encourage à se parler.

Enfin, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi 1er décembre sur TF1, David continue ses entraînements pour le concours de mixologie. Lisandro le corrige de manière très froide et lui donne rendez-vous pour une nouvelle session. Au Double A, Deva demande à Théo de refaire un dessert pour un client. Théo refuse de modifier sa recette et Lisandro vole au secours de la jeune femme en affirmant que le client est allergique, ce qui est faux. Lisandro explique ensuite à Deva qu'il a dit ça pour ménager le chef susceptible, technique de maître d'hôtel. Deva se confie ensuite à Souleymane : elle a trouvé sa vocation !