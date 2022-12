Ici tout commence du 6 décembre 2022 : la vérité sur Jude ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 545 d'Ici tout commence ce mardi 6 décembre, Jude avoue à Eliott qu'il a détruit la vie de Brice. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 5 décembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 545 d'Ici tout commence du 6 décembre, Greg s'excuse auprès de Jude et voudrait arranger les choses avec Eliott, mais ce dernier lui en veut de s'en être pris à Jude, tout comme il s'en était pris à lui à l'époque. En cours, Teyssier décide de changer les binômes et Jude devra travailler avec Brice. Greg s'en mêle, demandant au professeur de ne pas les faire travailler ensemble. Il lui explique que l'explosion du siphon n'était pas un accident, mais il fait passer cela pour une simple blague de mauvais goût. Résultat, Teyssier ne revient pas sur sa décision, Greg récolte un blâme et Brice sera de corvée de plongée. Encore maltraité par son nouveau binôme, Jude finit par avouer à Eliott qu'il mérite ce que Brice lui fait subir car il a détruit sa vie.

En parallèle, toujours dans cet épisode d'Ici tout commence, la rivalité est à son comble entre Ethan et Samia qui apprennent par Louis que l'examen consistera à refaire un plat d'Auguste Armand avec du chapon. Les deux élèves sont perplexes : ils ont revu toutes les recettes du chef et celle-ci ne leur dit rien. Est-ce un piège de Guinot ? Quoi qu'il en soit, bien décidée à être meilleure qu'Ethan, Samia propose à Vic et Billie d'utiliser leur carte secrète : le cercle. Et elles finissent par trouver une recette de chapon signée par un certain "A. A.". S'agit-il de la bonne recette ?

Enfin, dans l'épisode d'ITC du mardi 6 décembre, Thomas annonce à ses élèves qu'ils vont ouvrir une boulangerie éphémère à l'Institut pour Noël. Il se réjouit de voir que Salomé a finalement décidé de suivre son cours, même si elle se montre froide envers lui. Pour sa part, Kelly est contente du dîner avec son père, mais Laetitia n'est pas du même avis. Elle est toujours en colère et ne croit pas qu'elle pourra pardonner Thomas. Plutôt mal à l'aise, Salomé ne veut pas montrer l'attirance irrésistible qu'elle ressent pour le professeur… Par la suite, alors qu'ils se retrouvent tous les deux par hasard, Salomé retombe dans les bras de Thomas.