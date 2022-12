Ici tout commence du 13 décembre 2022 : Deva rompt avec Souleymane (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 553 d'Ici tout commence du 13 décembre, Deva se sent trahie par Souleymane et décide de faire un break. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 553 d'Ici tout commence diffusé le 13 décembre sur TF1, Deva soupçonne Souleymane d'avoir raconté à David que Lisandro avait passé un arrangement avec Teyssier. Si le professeur gagne le concours, il sera réintégré. Antoine et les élèves avec lui sont scandalisés, mais Emmanuel s'en moque. Pour le directeur, le succès de l'école est plus important et il veut sécuriser sa première place en ayant deux participants talentueux comme Lisandro et Héléna dans la compétition. Lors du concours, Héléna termine première, mais Lisandro se qualifie sous les sifflets de ses élèves. De son côté, Deva soutient son professeur et une énième dispute éclate entre son petit ami et elle. À bout de nerfs, elle exige de faire une pause. Et en apprenant la nouvelle, David se réjouit et assume enfin son coup de foudre : Il va pouvoir tenter sa chance avec la maître d'hôtel.

En parallèle, la mère d'Axel est de retour, mais pour son fils, c'est la douche froide. Son père ne l'accompagne pas et Lola se comporte de façon pour le moins étrange. Dans cet épisode, Lola Teyssier refuse de passer l'après-midi avec son fils sous prétexte qu'elle a rendez-vous avec une amie. Axel se confie à Charlène, qui se moque gentiment de lui et le soupçonne d'être un peu paranoïaque. Pourtant, Lola a bien menti et elle n'a pas rendez-vous avec une amie, mais avec Joachim dont elle sollicite visiblement les services d'escort. Très professionnel, Joachim sait parfaitement se comporter et lui offre un verre de son vin préféré. Lola est touchée et admet avoir besoin de tendresse, mais ne se sent pas encore prête à franchir la ligne.

Enfin, dans l'épisode 553 d'Ici tout commence diffusé le 13 décembre sur TF1, Vic est comme toujours dans le collimateur de ses professeurs et Louis l'accuse de ne rien faire et de laisser ses amis travailler à sa place. Elle est de nouveau confrontée à une épreuve éliminatoire, mais de la part de Louis cette fois. Encore une fois, elle doit confectionner un plat et encore une fois, elle sera renvoyée si elle échoue. Si aucun membre du Cercle n'est disponible pour l'aider, c'est mieux ainsi, car Louis refuse qu'elle demande de l'aide. Finalement, Vic réussit une cuisson correcte et explique sa façon de fonctionner : à force d'observer les autres, elle s'améliore. En parallèle, l'étudiante est enfin prête à enterrer la hache de guerre avec Hortense.