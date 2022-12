Ici tout commence du 15 décembre 2022 : David sauve Lisandro (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 556 d'Ici tout commence ce jeudi 15 décembre, Lisandro tente de se suicider mais est sauvé in extremis par David. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 14 décembre 2022 à 18h30] Dans l'épisode 556 d'Ici tout commence du 15 décembre, blessé à la main, Lisandro minimise les dommages pour pouvoir participer à la finale du concours de mixologie. D'autant plus que le président du jury vient lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Rose est inquiète. Lisandro s'entraîne même si Deva aussi lui conseille de se reposer. De son côté, David culpabilise et Solal lui conseille de régler au plus vite ses problèmes. David va parler à Deva qui le prend de court en lui disant qu'elle a tout compris. Elle ne dira rien, non pas pour le couvrir mais pour éviter que Lisandro pique une colère. Elle ne veut plus parler à David. Pour oublier son erreur, David se noie dans l'alcool et tente de se suicider, sauvé in extremis par Lisandro.

En parallèle, toujours dans cet épisode d'Ici tout commence, Salomé et Thomas ont passé la nuit ensemble mais la jeune femme est contrariée en repensant à Laetitia et aux moments intimes qu'elle et Thomas ont partagé. Alyssia débarque alors et Thomas lui présente Salomé comme sa copine, ce qu'elle va lui reprocher ensuite. Salomé veut en réalité annoncer elle-même à Laetitia et Kelly qu'elle est avec Thomas. Alors qu'elle retrouve Laetitia, cette dernière lui confie qu'elle a encore des sentiments pour Thomas. Prétextant ne pas se sentir bien, Salomé préfère s'éclipser.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé le jeudi 15 décembre sur TF1, Eliott a un projet pour son stage professionnel de troisième année : il souhaite monter un restaurant gastronomique nomade et le tester pendant les vacances de Noël. Si ça marche, il investira dans un food truck. Greg digère difficilement la prise d'initiatives de son petit ami, qui ne l'inclut pas dans son futur. La situation ne s'arrange pas quand Benoît et Delphine débarquent. Ils veulent passer les fêtes avec leur fils et leur demande d'inviter Eliott, qui ne vient pas. A table, Benoît explique qu'il souhaite collaborer d'égal à égal en réfléchissant ensemble au menu de Noël, mais Greg hésite à accepter.