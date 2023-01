Ici tout commence du 4 janvier 2023 : Teyssier contre Ferigno (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 571 d'Ici tout commence ce mercredi 4 janvier, Teyssier fait en sorte de contrer les plans de Ferigno. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 571 d'Ici tout commence du 4 janvier, les élèves du cercle découvrent que Ferigno les a forcés à tricher en les faisant travailler la veille les plats de l'examen. Sans surprise, ce sont les binômes formés par Salomé et Anaïs, Lionel et Kelly, Livio et Charlène, Medhi et Hortense, Ethan et Vic, Enzo et Billie, Samia et Ambre et Tom et Léa qui sont sélectionnés pour l'ultime épreuve. Pour Teyssier, ce n'est pas un hasard et il a bien l'intention de contrer Ferigno. Pour cela, il fait remarquer à Clotilde que les binômes sont déséquilibrés et qu'il vaudrait mieux présenter les meilleurs éléments de l'Institut à la compétition. Résultat, Clotilde décide de faire s'affronter les membres des binômes entre eux : un seul élève de chaque binôme sera donc sélectionné pour la deuxième épreuve.

Toujours à l'institut, voyant que Kelly et Alyssa s'entendent finalement bien et n'arrêtent pas de s'envoyer des messages, Laetitia se sent mise à l'écart. Pour couronner le tout, Zacharie vient l'accuser de ne pas avoir commandé plus de poudre d'amande car il ne la trouve pas à l'économat. Dans l'épisode d'Ici tout commence du 4 janvier, en cherchant un peu, Laetitia finit par trouver les sacs de poudre d'amande rangés à un autre endroit. Landiras s'excuse à peine de s'être emporté, mais un peu plus tard, il se rattrape en lui préparant une galette. La complicité est de mise.

Enfin, dans l'épisode d'ITC du mercredi 4 janvier, Claire trouve qu'Olivia n'arrête pas, à tel point qu'elles ne prennent plus de temps pour elles. Pour y remédier, elle lui propose une séance de yoga. Mais Olivia est loin d'être ravie… au lieu de la détendre, le yoga la stresse ! Elle préfère s'en aller après avoir hurlé sur Claire. Le couple fait finalement la paix et Olivia propose de faire découvrir une de ses passions à Claire la prochaine fois, et elle lui promet qu'elle aura le droit de râler autant qu'elle veut.