Résumé de Demain nous appartient épisode 1333 du 4 janvier 2023

Dans l'épisode 1333 de Demain nous appartient en diffusion le mercredi 4 janvier 2023, après le crash de l'avion, de nombreux blessés sont emmenés à l'hôpital. Résumé.

Dans l'épisode 1333 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 4 janvier sur TF1, Chloé et Alex se relèvent après l'accident d'avion et courent vers l'appareil. Ils découvrent Sara et le pilote vivants, mais l'avion prend soudainement feu. Alex les sort de l'habitacle et se brûle le bras. Etendue sur la plage, Manon aussi est blessée, Nordine tente de lui faire un garrot mais il a l'épaule luxée alors Alex prend le relais. De son côté, Jack est inconscient et le visage ensanglanté. Il se réveille et semble blessé au niveau des yeux. Le pouls de Sara s'accélère, Victoire lui fait un massage cardiaque. Les pompiers arrivent enfin, éteignent le feu et prennent en charge les blessés.

Toujours à Sète, au Spoon, Mona apprend à Nathan l'accident d'avion sur la plage. Dans cet épisode de Demain nous appartient, six blessés graves et 23 blessés légers sont à déplorer. Mais Nathan est plus préoccupé par une cliente qui ne cesse de regarder le jeune homme. Elle se présente : elle s'appelle Julie et vient de Marseille. Il lui propose de lui faire découvrir la ville. A la fin de la balade, Nathan tente de l'embrasser mais Julie, interloquée, le repousse.

Au lycée, toujours dans DNA, François commence son cours mais aucun élève ne l'écoute. Il apprend alors qu'un crash a eu lieu sur la plage et réalise que son fils est là-bas. Sur place, les policiers commencent l'enquête : ils constatent que l'avion a dû être percuté par quelque chose. Adam avoue que c'est son drone et explique que son appareil s'est emballé à un moment et est monté très haut comme s'il en perdait le contrôle. Aurore ramène à Christelle le portable de Sylvain, retrouvé à côté de l'avion. Sylvain a disparu. On le voit hagard marcher le long du port, la tête blessée. Et tomber à l'eau…

Enfin, dans l'épisode 1322 de Demain nous appartient diffusé le 4 janvier sur TF1, à l'hôpital, les blessés sont pris en charge. Mais dans l'ambulance, le cœur du pilote a lâché. Roxane s'évanouit en apprenant que le pronostic vital de sa femme est engagé, mais son bébé va bien. Dans la chambre de Manon, ses parents et Nordine essaient de lui remonter le moral avant l'opération pour fracture ouverte du tibia. Nordine s'est juste déboîté l'épaule mais Aurore l'enlace pour le remercier d'avoir sauvé sa fille. Alex aussi se fait soigner : il a une brûlure au second degré. Dans le couloir, Jack attend l'ophtalmologue. Audrey s'inquiète que Jack perde la vue.