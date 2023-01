Ici tout commence du 5 janvier 2023 : Hortense sabote le plat de Mehdi (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 572 d'Ici tout commence ce jeudi 5 janvier, prise de panique au concours de Ferigno, Hortense commet l'irréparable avec son amoureux. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 571 d'Ici tout commence du 5 janvier, les élèves sont tendus après l'annonce de la compétition au sein des binômes. Hortense propose de ne pas y participer mais Lionel et Mehdi ne veulent pas rater une occasion d'intégrer la brigade d'un grand chef. Ferigno essaie de convaincre Clotilde d'annuler cette cruelle nouvelle épreuve, ce qu'elle refuse. Dans une salle, Ferigno reproche à Vic de ne pas encore avoir réussi à approcher Mehdi pour l'intégrer à sa brigade. Pour la punir, il appelle le chef chez qui elle voulait travailler pour annuler son stage et lui laisse jusqu'à demain pour s'exécuter. Vic parle alors du cercle à Medhi, qui refuse quand il apprend qu'il ne pourra pas en parler à Hortense. Au concours, Salomé et Anaïs présentent leurs plats, totalement identiques, ce qui déstabilisent le jury. Puis c'est au tour d'Ethan et Vic, qui semble avoir la préférence des chefs. Quand Hortense et Mehdi sont enfin en cuisine, la jeune femme perd tous ses moyens. Prise de panique, elle gâche l'émulsion de chorizo de son amoureux.

David et Deva se réveillent dans le même lit, heureux et taquins. Au Double A, Lisandro est contrarié car ils devaient se rendre à une réception à Montélimar avec Anaïs pour rencontrer les meilleurs mixologues d'Europe mais la baby-sitter d'Esteban vient de le planter à la dernière minute. Deva propose alors de garder l'enfant. Dans l'épisode d'Ici tout commence du 5 janvier, Deva est chez Lisandro pour garder Esteban et prépare avec lui une galette des rois. Contre toute attente, David débarque à l'improviste et propose plutôt à Esteban de lui raconter une histoire. Quand Lisandro appelle pour dire qu'Anaïs et lui ne rentreront que le lendemain, David décide de passer la nuit chez son professeur, promettant d'être discret.

Enfin, dans l'épisode d'ITC du jeudi 5 janvier, en cuisine, Zacharie demande à ses élèves de travailler la galette des rois sans la déstructurer, ce qui étonne les élèves. Une fois les galettes de ses élèves terminées, Zacharie les goûte et celle de Jasmine a sa préférence. Il lui demande alors de la revisiter pour la mettre à la carte du Double A. Pour travailler sa proposition, elle s'installe dans une cuisine à côté d'Elliott, qui prépare une galette pour son food-truck. Mais quelques heures plus tard, Zacharie se trompe en goûtant la galette d'Eliott et la valide pour le restaurant. Jasmine est désespérée.