Résumé de Demain nous appartient épisode 1334 du 5 janvier 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1334 de Demain nous appartient en diffusion le jeudi 5 janvier 2023, en analysant le drone qui a causé l'accident, la police découvre qu'il a été piraté. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1335 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 5 janvier sur TF1, les Sétois sont en mauvais état après le crash. Sara est plongée dans un coma artificiel et Jack ne sait toujours pas s'il pourra retrouver la vue. Christelle, sans nouvelles de son mari est morte d'inquiétude… À raison. Sylvain aussi est dans le coma. Chloé est traumatisée et en proie à de nombreux cauchemars, mais plus amoureuse que jamais de son homme qui a encore une fois su faire preuve de courage. La police essaye de comprendre le drame et interroge Adam pour en savoir plus. Si le jeune homme est persuadé d'avoir été victime d'un accident, le drone qui a provoqué le crash a été piraté…

Toujours à Sète, Nathan est vexé par le comportement de Julie et vit mal son rejet. Pourtant, la jeune femme insiste pour le revoir et Nathan s'énerve. Lorsqu'elle parvient enfin à s'expliquer, l'adolescent comprend son erreur : Julie est en fait sa sœur. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Nathan apprend que son père a trompé sa mère pendant sa grossesse et a eu une fille. Julie et lui sont très différents, elle est aussi sérieuse et studieuse qu'il est fêtard. Cependant, tous deux décident d'apprendre à se connaître.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient 1334 diffusé le 5 janvier sur TF1, Anna est, elle aussi, au plus mal. Elle apprend que l'agrément leur permettant d'adopter un enfant est refusé. Un recours est possible, mais la psychologue a perdu tout espoir de maternité. Elle ne mise pas cher sur son couple. Depuis le retour de Romy, elle craint de perdre Karim et le refus d'agrément lui fait craindre que son compagnon la rejette pour de bon. Chloé tente de la rassurer, sans succès.