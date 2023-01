Ici tout commence du 6 janvier 2023 : Teyssier empoisonné ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 573 d'Ici tout commence ce vendredi 6 janvier, Teyssier s'effondre en pleine cuisine devant Tom et Hortense. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 573 d'Ici tout commence du 6 janvier 2023, Vic, Charlie, Tom, Hortense, Enzo, Samia, Charlène et Kelly sont sélectionnés pour le concours des chefs. Anaïs et Salomé sont disqualifiées pour avoir refusé de s'affronter, Ethan est donc repêché. Ferigno a l'intention de tricher au concours en arrangeant les équipes de commis, mais Clotilde le prend de court en tirant au sort son duo, celui d'Emmanuel et celui d'Angelo.

De son côté, Hortense avoue sa tricherie à Medhi. Trahi, il est furieux et décide de rejoindre le Cercle sans se douter qu'il va y retrouver de nombreux visages familiers, dont celui du chef Ferigno ! De son côté, Emmanuel est déçu de tomber sur Hortense et Tom dans sa brigade. Il ne les autorise pas à se rendre à la soirée d'ouverture du concours, bien décidé à les faire travailler jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau correct. Mais soudain, le directeur s'effondre, victime d'un malaise.

En parallèle, Jasmine est dans tous ses états. Alors qu'elle pensait avoir séduit le chef Landiras, il a confondu sa préparation avec la galette des rois d'Eliott et se rendra compte de sa méprise en goûtant les gâteaux. Dans cet épisode d'Ici tout commence, l'étudiante est très stressée, mais décide de faire sa propre recette à base de chocolat malgré les conseils de ses amis. Zacharie se rend compte de sa méprise, mais décide de passer l'éponge, d'autant plus qu'il apprécie beaucoup la galette de Jasmine.

Enfin, dans l'épisode 573 d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 6 janvier 2023, David et Deva ont passé une nuit pleine de complicité chez Lisandro, mais à leur réveil, Esteban les surprend et comprend que le jeune homme a dormi sur place. Il accepte de se taire à une condition : que David lui donne le coffret de fèves de son père. David accepte en espérant que Lisandro ne se doutera de rien. Plus tard, le professeur vérifie que son fils n'a pas oublié sa tablette pour aller chez sa mère et tombe sur les fèves. Lisandro comprend ce qui s'est passé, mais décide pourtant de ne rien dire pour éviter les histoires.