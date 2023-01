Résumé de Demain nous appartient épisode 1335 du 6 janvier 2023

Dans l'épisode 1335 de Demain nous appartient du vendredi 6 janvier 2023, Stéphane est suspecté tandis que l'état de Sara s'aggrave. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1335 de DNA du vendredi 6 janvier, maintenant qu'Adam est hors de cause, la police doit déterminer qui a pu s'en prendre à Sara ou au pilote de l'avion. Sara n'a apparemment pas d'ennemis, mais le pilote a récemment eu une altercation avec Stéphane Jorda, le petit ami de Soraya. Celui-ci explique à Martin qu'il avait dessiné un ensemble de résidences éco-responsables mais que Leduc a réussi à faire annuler le permis de construire. Pour la police, Stéphane doit être placé en garde à vue, il a agressé la victime et a un mobile. De plus, un nouvel élément ne joue pas en sa faveur : il a pris des cours de pilotage de drone quelques jours avant le crash.

Pendant ce temps, les victimes du crash se remettent de leurs blessures. L'opération de la jambe de Manon s'est bien passée, elle peut rentrer chez elle. Après avoir dit au revoir à sa grand-mère, enfin autorisée à rentrer à Paris et ayant peu de chances d'être envoyée en prison, elle profite d'une soirée en tête-à-tête avec Nordine. Jack aussi pourra quitter l'hôpital, il fait preuve de courage, même s'il ne sait toujours pas s'il recouvrera la vue. Dans cet épisode de DNA, Sylvain et Sara sont toujours dans le coma, mais cette dernière fait une hémorragie et doit être opérée d'urgence. Une caméra enregistre tout ce qui se passe dans sa chambre d'hôpital et une mystérieuse personne l'espionne…

Enfin, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 6 janvier sur TF1, les proches de Malik essayent de reprendre une vie normale. Malgré le refus d'Anna, Karim ne semble pas décidé à renoncer à leur projet d'adoption. En parallèle, tandis que Romy vient remercier Victor en prison, Rayane fait sa rentrée au lycée Agnès Varda. Il se montre insolent et arrogant en cours d'anglais. Chloé explique à Alma que même si ça n'excuse pas tout, Rayane vient de perdre son père et a du mal à exprimer son chagrin. Son intégration s'annonce difficile, d'autant plus qu'il se montre agressif avec ses camarades.