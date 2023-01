Résumé de Demain nous appartient épisode 1337 du 10 janvier 2023

Dans l'épisode 1337 de Demain nous appartient du mardi 10 janvier 2023, le hacker a retrouvé la trace de Roxane et se lance à ses trousses. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1337 de DNA du mardi 10 janvier, le hacker a réussi à plonger l'hôpital dans le chaos en coupant l'électricité. Tous les patients reliés aux machines sont en danger et Sara est sur le point de mourir. Heureusement, le groupe électrogène se rallume à temps et la policière est sauvée, mais Aurore et Roxane comprennent que c'est elle qui est visée. Pourtant, personne n'en veut à Sara et la seule explication serait que quelqu'un tente d'atteindre Roxane... Ou plutôt Aurélie. La jeune femme se souvient d'un hacker du nom de Skull qu'elle et Sara ont envoyé derrière les barreaux un an auparavant. Tout concorde et Aurore décide de mettre la chambre de Sara sous surveillance à l'hôpital pendant qu'elle raccompagne sa collègue à son domicile. Concentrées sur la sécurité de Sara, les deux femmes ne se rendent pas compte qu'un motard les suit.

Toujours à Sète, les survivants de l'accident se remettent de leur blessure, mais les inquiétudes demeurent. Jordan s'inquiète pour Jack qui n'a toujours pas retrouvé la vue. Dans cet épisode de Demain nous appartient, il se confie à Judith sur son impuissance face au drame et se plaint de ne pouvoir faire autre chose que lui lire des livres à haute voix. La jeune femme partage ces révélations avec sa grand-mère et comme à son habitude, Marianne s'en mêle. Trop heureuse d'entendre que le petit ami de sa petite fille lit pour son frère, elle offre à la fratrie un carton entier de classiques. Et c'est un succès. Les choses sont moins joyeuses pour Christelle : elle se sent responsable de l'état de Sylvain et craint qu'il ne se réveille pas. Entre Soraya et Stéphane heureusement, les retrouvailles sont passionnées.

Enfin, dans l'épisode 1337 de Demain nous appartient diffusé le mardi 10 janvier sur TF1. Rayane ne parvient pas à se faire une place au lycée Agnès Varda. Il s'endort en cours d'anglais et lorsque Alma le réveille, il quitte le cours avec agressivité. Lizzie fait une remarque à voix haute sur ce comportement et Rayane vient la trouver plus tard, prêt à l'agresser. Adam s'interpose même si tout le monde est déjà à bout de nerfs. François et Alma demandent à Chloé d'intervenir. Elle convoque Rayane et fait preuve de compassion, mais le jeune homme ne veut rien entendre.