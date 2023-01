Ici tout commence dès le 9 janvier 2023 : la vérité sur le malaise de Teyssier (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 9 janvier, Teyssier découvre la vérité sur son malaise. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 9 janvier 2023, suite à son malaise, Teyssier a été hospitalisé, mais, impatient de préparer le championnat, il retourne à l'Institut contre l'avis du médecin. Dans l'attente de ses résultats d'examen, il mène la vie dure à ses commis tandis que Charlène et Théo s'inquiètent pour lui. Le chef a beau prétendre que tout va bien, il n'est peut-être pas en état de participer au championnat… Il soupçonnait une poussée de sclérose en plaques, mais les analyses disent autre chose : Teyssier a ingéré sans le savoir de la digitale pourpre, une fleur toxique ! Qui a tenté de l'empoisonner ?

Par ailleurs, dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 9 janvier, Jasmine est face à un dilemme. Ayant été impressionné par son talent et son efficacité alors qu'elle lui a prêté main forte pour un menu vegan, Jude lui propose de continuer de le seconder au Double A. Le problème, c'est que la jeune femme est incapable de cuisiner de la viande ou du poisson, elle refuse donc. Cependant, Olivia la pousse à surmonter son blocage : il serait vraiment dommage de rater une place dans un étoilé ou une grande maison simplement parce qu'elle a peur de cuisiner de la viande.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du 9 janvier sur TF1, l'amour est au beau fixe entre Thomas et Salomé. En effet, constatant qu'avec ses allées et venues entre la coloc et sa maison, Salomé ne sait plus où sont ses affaires, Thomas lui propose de venir vivre chez lui. N'est-ce pas un peu tôt pour une telle proposition ? Le chef a confiance en son couple, et puis, si ça peut éviter à Salomé de retourner chez elle tous les matins… Prise de cours par cette idée un peu folle, Salomé ne sait pas trop quoi dire et préfère y réfléchir. Acceptera-t-elle ?