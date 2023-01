Ici tout commence du 10 janvier 2023 : Teyssier empoisonné par Ferigno (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 575 d'Ici tout commence ce mardi 10 janvier, prise de panique au concours de Ferigno, le chef menace les membres du Cercle. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 575 d'Ici tout commence du 10 janvier, le chef Teyssier est persuadé que Ferigno a essayé de l'empoisonner avec une fleur toxique. Il affronte le chef qui feint l'innocence. Un peu plus tard, au cocktail de lancement du championnat, Teyssier se met soudain à saigner du nez. Ses enfants craignent une poussée de sa sclérose en plaques et Elsa vient voir Constance pour lui parler de la situation et de la rivalité de son mari avec Ferigno. A une réunion du Cercle, Ferigno confie qu'il est effectivement à l'origine de l'empoisonnement, qu'il a orchestré pour avoir un avantage sur son rival. Les étudiants sont choqués et n'ont pas envie d'être son complice mais Ferigno leur fait du chantage : il les fera tomber avec lui s'ils le trahissent. Il leur demande ensuite de faire porter le chapeau au bouc émissaire de leur choix.

Au Double A, Jasmine, phobique de la viande, ne souhaite pas accepter la proposition de Jude d'être sa seconde. Il propose de la mettre en duo avec un commis qui s'occupera de la viande, ce qu'elle refuse. Dans l'épisode d'Ici tout commence du 10 janvier, Olivia essaie de motiver son élève à accepter la proposition de Jude car elle ne veut pas qu'elle loupe une place dans un étoilé à cause de son aversion pour la viande. Jasmine entend largement et débarque dans la brigade de Jude pour l'aider. Elle se retrouve à faire poêler des foies de veau. Une épreuve du feu qu'elle réussit haut la main. Jasmine accepte de revenir le lendemain.

Enfin, dans l'épisode d'ITC du mardi 10 janvier, en cuisine, Claire demande à ses élèves de 1ère année de créer un plat autour d'une herbe aromatique, ce qui n'inspire pas du tout Solal. La cheffe l'envoie au potager choisir les herbes pour tous les élèves. Il y croise Souleymane qui n'apprécie pas d'être son larbin. Au moment d'inspecter les plats, la cheffe Guinot est mécontente : ses élèves ont cuisiné des herbes banales qui n'ont pas été mises au centre du plat. Solal explique que Souleymane a refusé de l'aider. Claire convoque alors Souleymane en présence d'Antoine qui lui demande d'être plus pédagogue et patient avec les élèves. Souleymane aimerait que les chefs et les élèves s'intéressent davantage à son travail et évoque les plantes aquatiques dans les marais. Il propose de les cultiver, ce qui intéresse la cheffe Guinot.