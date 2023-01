Résumé de Demain nous appartient épisode 1338 du 11 janvier 2023

Dans l'épisode 1338 de Demain nous appartient du mercredi 11 janvier 2023, Roxane découvre l'identité de la responsable de la cyberattaque. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1338 de DNA du mercredi 11 janvier, la police soupçonne fortement The Skull d'être responsable de la cyberattaque de l'hôpital. Mais pendant l'interrogatoire, Roxane commence à avoir des doutes : le hacker de l'hôpital était vraiment très fort, sûrement plus que le suspect. Après l'avoir mis au défi pour évaluer ses compétences, elle confirme qu'il est innocent. De plus, il s'avère qu'il a un alibi pour les deux attaques. La personne qui a attaqué Sara est donc toujours en liberté… Roxane tente d'analyser le virus responsable de la panne de courant et finit par découvrir l'identité de la hackeuse : Mélissa, alias Mad Hater, qui n'est pas une inconnue pour elle.

Toujours dans l'épisode de DNA diffusé le 11 janvier sur TF1, Jack décide de retourner au lycée. Malgré son handicap, il essaye de profiter du bon côté des choses : ses frères et sa sœur sont à son service. En cours de français, Rayane se fait remarquer en se moquant de Lizzie et se retrouve obligé de lire lui-même un poème. À la surprise de tous, il en livre une bouleversante interprétation. Touché par ce qu'il entend, Jack est intrigué par ce nouvel élève, mais il déchante vite lorsque celui-ci s'amuse à le provoquer en lui faisant croire que sa braguette est ouverte. Bien qu'il ait apprécié la sollicitude de tous ses camarades, Jack est vraiment agacé par l'attitude du nouveau.

Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Nathan et Julie passent de plus en plus de temps ensemble. Cette dernière voudrait découvrir l'univers de son frère. Mais au Spoon, Nathan a la mauvaise surprise de trouver son père accoudé au bar. Bruno Paoletti force un peu trop sur la boisson et ça tourne mal lorsqu'il demande de l'argent à son fils. Julie comprend qu'il s'agit de leur père. Elle qui l'idéalisait étant petite réalise maintenant à quel point son frère a eu la vie dure et craque. Nathan la rassure, grâce à lui, il a appris à se débrouiller tout seul.