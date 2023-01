Ici tout commence du 11 janvier 2023 : Samia quitte le Cercle ! (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 576 d'Ici tout commence ce 11 janvier 2023, dégoutée par l'attitude de Ferigno, Samia quitte le Cercle. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 10 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode d'Ici tout commence du 11 janvier 2023, Samia réalise que Ferigno a triché en leur faisant cuisiner des plats dont il savait qu'ils tomberaient pour le concours. Il est prêt à tout pour gagner, et même à faire accuser un innocent pour l'empoisonnement de Teyssier. Samia ne supporte plus ce chantage et quitte le Cercle. Ferigno va le lui faire payer pendant l'épreuve du concours des chefs : tout l'Institut reçoit un SMS accusant Samia d'avoir trafiqué ses résultats pour être acceptée à l'école. Heureusement, elle a inventé un faux secret à révéler au Cercle, car elle se méfiait de Ferigno. Tous les membres du cercle comprennent désormais que le chef n'hésitera pas à divulguer leurs secrets. Ils décident à contrecœur de glisser le poison dans le sac de Tom, un élève que personne n'aime et qui déteste Emmanuel. Ce dernier n'a décidément pas de chance, victime d'un autre malaise, il doit laisser Hortense seule et la jeune femme ne séduit pas le jury.

Toujours à l'institut, Souleymane peine à se faire une place et se sent à l'écart. Il refuse donc d'aider Solal à trouver des plantes aromatiques originales. Ce dernier est furieux et présente de la coriandre à la chef Guinot. Quand elle se moque de lui et de la banalité de son choix, Solal accuse immédiatement Souleymane. Dans cet épisode d'ITC diffusé le mercredi 11 janvier, le jeune jardinier est furieux et reproche à Solal de le prendre pour son serviteur, comme tous les autres. Solal reconnait son erreur et s'excuse. Plus tard, Souleymane est acclamé en classe pour ses connaissances. Boosté par ce succès, il décide de faire pousser un jardin à herbes aromatiques près des marais. Son père craint qu'il ne cherche à se rapprocher ainsi de Deva et, surtout, qu'il se tue à la tâche, mais Souleymane le rassure. Finalement, la chef Guinot lui apporte son soutien et promet à Antoine que son fils aura l'aide des autres élèves.

Enfin, dans l'épisode 576 d'Ici tout commence diffusé le 11 janvier sur TF1, Salomée est prise de court quand Thomas lui propose d'emménager avec lui. Elle ne sait pas si elle se sent prête malgré son amour pour lui, mais n'ose pas dire non puisque cela finira bien par arriver à un moment. À la coloc, elle apprend la nouvelle à Livio et Gaëtan, et ce dernier le prend mal : il a toujours des sentiments pour Salomé et espère encore qu'il pourra se passer quelque chose entre eux. Finalement, Salomé avoue à Thomas qu'elle n'est pas prête à emménager avec lui, et il se montre compréhensif.