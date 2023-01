Résumé de Demain nous appartient épisode 1339 du 12 janvier 2023

Dans l'épisode 1339 de Demain nous appartient du jeudi 12 janvier 2023, Roxane retrouve la responsable de la cyberattaque : Mélissa, son ex. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1339 de DNA du jeudi 12 janvier, Roxane met Aurore dans la confidence : elle sait qui a provoqué le crash et le black out de l'hôpital. Il s'agit de son ex, Mélissa, qu'elle fréquentait quand elle était encore Aurélie Doumergue. A l'époque, il y a trois ans, elle l'avait quittée brutalement pour abandonner sa vie de hackeuse et changer d'identité après être tombée amoureuse de Sara. Aurore en conclut que Mélissa s'est sentie abandonnée et a dû vriller en apprenant que Roxane était enceinte. Roxane veut trouver un moyen de la coincer sans en parler à leurs collègues : ils ne doivent pas savoir qu'elle a été Aurélie Doumergue. Roxane - que Lisa commence à trouver bizarre - finit par réussir à entrer en contact avec Mélissa, qui lui donne rendez-vous le soir-même. Les retrouvailles sont déséquilibrées : Mélissa lui propose d'élever ensemble l'enfant qu'elle porte tandis que Roxane lui explique qu'elle a refait sa vie. Aurore intervient mais Roxane fait rempart pour laisser son ex à prendre la fuite.

Toujours dans l'épisode de DNA diffusé le 12 janvier sur TF1, Amel fait une crise d'angoisse dans sa chambre. Lisa comprend que c'est à cause de l'accident et Victoire pense qu'il s'agit d'un stress post-traumatique. Elle suggère qu'Amel voie un psy. Adam passe voir Amel pendant que Victoire part travailler. Comme elle ne veut pas lui ouvrir, il s'assoit derrière la porte de sa chambre et lui parle des dernières photos qu'il a prises et lui en fait passer une sous la porte. Alors qu'il s'apprête à partir, elle lui ouvre la porte. Elle est archi-angoissée et s'agace de son état. Il lui propose de faire un tour dans le jardin mais elle refuse.

Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Chloé convoque Romy pour lui parler de l'insolence et du comportement de Rayane. La proviseure prévient que s'il ne s'améliore pas, elle ne pourra pas garder Rayane au lycée. Romy parle à Karim : elle est perdue. Elle avait une super complicité avec son fils mais la mort de son père a redistribué les cartes. Karim lui propose d'intervenir auprès de l'ado. Alors qu'au lycée, Rayane fait vanne sur vanne à Adam, Charlie le remet à sa place devant les élèves. Rayane part fâché. Au Spoon, Karim le met en garde et lui dit que sa colère, notamment contre sa mère, n'est pas la solution. Rayane semble ne pas entendre le discours de son oncle mais, au skate-park, il craque et pleure.