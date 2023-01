Ici tout commence du 13 janvier 2023 : Théo veut faire tomber Ferigno (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 578 d'Ici tout commence ce vendredi 13 janvier, Théo et Charlène veulent piéger Ferigno. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 578 d'Ici tout commence du vendredi 13 janvier, pour le plus grand plaisir du chef Teyssier, Mehdi remplace Tom dans son équipe pour le championnat. Comprenant que Mehdi regrette d'être entré dans le Cercle et qu'il n'a pas l'intention de saborder Teyssier, Ferigno décide de s'en prendre au point faible de son rival : sa famille. Il sous-entend auprès de Charlène que son père aurait pu s'empoisonner lui-même, grâce à ça, il a pu renvoyer Tom et retrouver son élève préféré. Charlène commence à douter, et en parle à son frère. Tom leur confirme qu'il est innocent et que Teyssier le blanchira après le championnat. Le frère et la sœur réalisent que Ferigno est derrière tout ça… Théo est bien décidé à le faire tomber en le prenant à son propre jeu.

En parallèle, Lionel est à la recherche d'un financement pour son projet de restaurant mais son banquier lui a ri au nez. Avec son prêt étudiant, personne ne voudra lui prêter de l'argent. Eliott lui propose de demander à l'institut de le financer, mais Lionel se confronte à un refus catégorique de la part de Myriel. Dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé le 13 janvier sur TF1, Eliott lui suggère alors de se tourner vers le crowdfunding. Son projet de petit restaurant végétarien proposant des produits locaux et de saison est dans l'air du temps et devrait plaire. Le seul problème, c'est que pour booster sa cagnotte, il faudrait qu'un chef connu le parraine.

Enfin, dans cet épisode d'ITC, Zacharie n'arrive pas au niveau de finition qu'il voudrait pour son gâteau en trompe-l'œil. Pour lui, rien de surprenant puisqu'il a perdu son bracelet porte-bonheur, surtout un vendredi 13. Laetitia ne le prend pas au sérieux et décide de lui donner une leçon : elle ne lui rendra son bracelet que lorsqu'il aura réussi son gâteau. Mais Zacharie apprend que le chef qui lui a commandé le dessert annule finalement. Il ne peut pas s'empêcher de penser que s'il avait son bracelet… Laetitia finit par le lui rendre et dès qu'il le remet, le pâtissier reçoit un message du chef qui a décidé de lui donner plus de temps pour terminer son gâteau ! Laetitia commence vraiment à se demander si cette histoire de porte-bonheur ne serait pas vraie, au point d'enfiler elle aussi un bracelet.