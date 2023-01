Résumé de Demain nous appartient épisode 1340 du 13 janvier 2023

Dans l'épisode 1340 de Demain nous appartient du vendredi 13 janvier 2023, Sara se réveille enfin, au grand soulagement de sa femme. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1340 de DNA du vendredi 13 janvier, Roxane se retrouve malgré elle au cœur de l'enquête. Ou plutôt Aurélie Doumergue. Les policiers soupçonnent désormais l'ancienne hackeuse d'être l'autrice du piratage et des agressions. Aurore essaye de brouiller les pistes, mais Georges pense qu'Aurélie et le Mad Hater sont la même personne. Roxane rencontre son ex seule, mais Aurore débarque et effraie Mélissa. Roxane est désemparée, elle était sur le point de convaincre la jeune femme de la laisser en paix et de se rendre. Aurore fulmine, cette entrevue secrète lui fait douter de Roxane. Si elle continue d'avoir confiance en sa collègue, Roxane enchaîne les cachotteries en voyant son frère David malgré les risques. Heureusement, tout n'est pas perdu puisque Sara ouvre enfin les yeux.

Toujours à Sète, Renaud fête ses 65 ans. Le docteur est très humain et a accepté que Christelle s'installe aux côtés de Sylvain. Malheureusement, Marianne ne partage pas les qualités de cœur de son homme et a encore oublié son anniversaire. Dans cet épisode de DNA, la directrice est prise sur le fait accompli, mais nie et explique à Renaud qu'elle a prévu une surprise. Toute la famille Delcourt / Bertrand aide Marianne à organiser une surprise de dernière minute, d'autant plus qu'elle est très occupée et n'hésite pas à déléguer toute la préparation à Chloé. Renaud n'y voit que du feu, mais le gâteau est décoré du nombre 75 et il comprend tout. Heureusement, Marianne Delcourt se fait pardonner en lui offrant deux billets pour l'île Maurice !

Enfin, dans l'épisode 1340 de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le 13 janvier, Adam est très amoureux d'Amel, mais, depuis l'accident, la jeune femme enchaîne les crises d'angoisse. Amel craint qu'après son rejet de la veille, le jeune homme ne veuille plus lui parler, mais sa sœur n'est pas inquiète : Adam est intelligent et il comprend son malaise. De son côté, Adam se confie à Charlie qui le rassure : Amel ne va pas bien, mais il n'y est pour rien, au contraire. Adam prend son courage à deux mains et retourne voir Amel qui s'excuse et accepte de marcher un peu jusqu'à la terrasse avant de paniquer à la vue d'un avion. Adam la soutient et finit même par lui dévoiler ses sentiments. Mais, si Amel semble les partager, la situation la met mal à l'aise et elle y coupe court en prétendant qu'elle est fatiguée.