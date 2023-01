Ici tout commence dès le 16 janvier 2023 : Vic démasquée (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 16 janvier, Théo découvre le double jeu de Vic. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 13 janvier 2023 à 18h30] Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 16 janvier, Théo et Charlène soupçonnent Ferigno d'avoir voulu empoisonner leur père, mais Emmanuel nie et accuse Tom. Le chef Teyssier souhaite battre son ennemi sur son propre terrain : la cuisine, il est donc prêt à tout pour remporter la compétition des chefs. Théo est inquiet et demande à Vic si elle en sait davantage, la jeune femme assure n'être au courant de rien, mais celui-ci a des doutes. C'est au tour de Billie de s'éloigner du Cercle et Samia en veut à Vic de rester alors qu'elle est sûre que la jeune femme aussi a mis un faux mensonge dans la boite. L'ex-membre du cercle est persuadée que Vic cherche seulement à profiter de l'influence de Ferigno. Plus tard, ce dernier décide de s'en prendre à Théo. En le poussant à bout, il espère que le jeune homme le frappera et sera aussi viré de la compétition. Le chef malfaisant vient alors provoquer le fils Teyssier et l'attaque sur sa sœur et sa mère. Tandis que Théo est prêt à mordre, Vic surgit et lui avoue tout. Théo fulmine, Ferigno et Vic sont morts pour lui.

Toujours à l'Institut, Zacharie se sent de plus en plus attiré par Laetitia avec qui il s'entend maintenant très bien. Grâce à elle, il a pu réaliser un gâteau trompe-l'œil unique et Joachim le félicite pour sa réalisation. Zacharie en profite pour se confier au sujet de Laetitia. Cette semaine dans Ici tout commence, Joachim pense que la jeune femme a besoin de s'amuser, car elle sort d'une longue relation. Plus tard, le chef Landiras propose à son crush de lui confectionner son dessert préféré et lorsque celle-ci accepte, il tente de l'embrasser. Laetitia le rejette d'abord, mais elle finit par admettre que ses sentiments sont réciproques. En comprenant qu'elle rêve par-dessus le marché d'une grande histoire d'amour, Zacharie prend peur et lui avoue qu'il pensait seulement à s'amuser. Laetitia est dépitée, elle ne comprend pas pourquoi aucun homme à part Guillaume n'a jamais souhaité s'engager sérieusement avec elle.

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le 16 janvier sur TF1, le projet de Lionel est au point mort et il ne sait plus quoi faire pour le mener à bien. Il propose finalement à Olivia de s'associer à lui pour l'ouverture du restaurant végétarien. La cheffe Listrac accepte à la condition que la carte soit 100 % vegan et qu'elle ait un droit de regard sur le menu. Lionel ne souhaite pas s'engager dans ces conditions. En désespoir de cause, il décide de lancer une cagnotte sur Internet et pour convaincre les internautes, il invente qu'il s'agit du projet de la cheffe Vaton. Kelly le met en garde : son mensonge va se retourner contre lui, mais Lionel est persuadé que jamais la grande cuisinière n'ira sur ce genre de plateforme participative.