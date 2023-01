Résumé de Demain nous appartient épisode 1342 du 17 janvier 2023

Dans l'épisode 1342 de Demain nous appartient diffusé mardi 17 janvier 2023, de plus en plus menacée par Mélissa, Roxane décide de se rendre à la police pour révéler sa véritable identité. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1342 de DNA du mardi 17 janvier, Lisa est toujours persuadée que Roxane est Aurélie et veut continuer, malgré les réticences d'Aurore et Georges, à creuser en ce sens. D'autant plus que dans l'ordinateur de David Doumergue, un message crypté a été retrouvé d'une femme annonçant sa grossesse. Aurore essaie de détourner Lisa de sa cible, en vain. Sur le parking de l'hôpital, Mélissa piège la voiture de Bart. Heureusement, quand la policière enceinte accompagnée de Bart remonte dans la voiture, les ondes brouillées de son téléphone la mettent sur la piste. Sous la voiture, ils retrouvent un brouilleur, qui aurait perturbé les commandes du véhicule et leur aurait causé un accident. Bart veut aller voir la police mais Roxane refuse et lui avoue la vérité sur son identité. Bart n'en revient pas que Sara soit aussi au courant. Il explose de colère tandis que Roxane pleure. Bart se ravise alors. Aurore vient ensuite parler à Roxane pour lui dire que Lisa a compris qu'elle était Aurélie Doumergue. Roxane éclate en sanglots : Mélissa a essayé de les tuer, elle va tout avouer à la police.

Toujours dans l'épisode de DNA diffusé le 17 janvier sur TF1, chez Audrey, la vie s'organise autour de Jack et son handicap visuel. Lizzie est malade donc Jordan va devoir l'emmener au lycée. En classe, Rayane s'installe à côté de lui et les deux ados ont des échanges sarcastiques, Rayane jouant avec ses nerfs. A la fin du cours, Jack attend son frère mais il vient en retard et explique qu'il ne va pas pouvoir s'occuper de lui dans la journée. Rayane propose son aide et, à la fin de la journée, Jack remercie Rayane. Adam n'en revient pas de ce changement d'attitude.

Enfin, dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Aurore voit le manège de Mélanie et vient la chercher pour la faire travailler dans son bureau et l'éloigner de Nordine. A l'hôpital, William met en garde sa fille concernant la nouvelle recrue. Manon entend ce que lui dit son père et se rend immédiatement au commissariat. Elle trouve Nordine et Mélanie en train de sortir pour aller boire un verre et propose d'aller boire un verre à trois. Mélanie se retrouve à demander si Nordine et elle sont un couple libre mais Manon la rembarre en lui précisant qu'ils sont un couple exclusif. Le soir, au lit, Nordine se moque gentiment de la jalousie de Manon et rigole de l'implication de ses parents.