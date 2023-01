Ici tout commence du 17 janvier 2023 : Teyssier et Ferigno ex aequo (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 580 d'Ici tout commence ce mardi 17 janvier, Teyssier et Ferigno s'affrontent en duel mais le jury n'arrive pas à les départager. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 580 d'Ici tout commence du 17 janvier, Théo l'ayant mise au courant pour l'empoisonnement de Teyssier par Ferigno, Clotilde décide de changer les règles du championnat pour mettre fin aux coups bas. Une épreuve éliminatoire aura lieu le jour-même, Teyssier et Ferigno s'affronteront en duel tandis que Théo fera face à la cheffe Meyer. Ne faisant pas figure de favori, Théo est prêt à jouer le tout pour le tout pour faire la différence. Teyssier et Ferigno vont également se surpasser pour ce duel consistant à cuisiner un plat végétarien uniquement composé de légumes de saison. Le verdict tombe finalement : la prise de risque de Théo a payé, il remporte le duel l'opposant à la cheffe Meyer. Quant à Teyssier et Ferigno… le jury n'a pas réussi à les départager, ils restent donc tous les deux en compétition.

Toujours à l'institut, Zacharie confie à Joachim qu'il a écouté son conseil et s'est lancé avec Laetitia, mais le problème, c'est qu'elle veut une grande et belle histoire d'amour, pas un simple flirt. Il a trop souffert avec Constance et n'est pas sûr de vouloir se lancer. Pour sa part, voyant que Zacharie la fuit, Laetitia décide de jouer l'indifférence en attendant qu'il revienne vers elle. Et ça marche ! Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 17 janvier, le pâtissier s'excuse et propose à la jeune femme de goûter le gâteau en trompe-l'œil qu'elle lui a inspiré. Une surprise l'attend : dans l'écrin se trouve son bracelet porte-bonheur. Landiras explique à Laetitia qu'il a décidé de lui faire la cour.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé le 17 janvier sur TF1, Billie a la mauvaise surprise de voir s'installer son ex à une table du double A. Il est avec sa nouvelle copine, celle pour qui il l'a quittée. Mal à l'aise, Billie voudrait éviter de les servir mais Lisandro pense que c'est un bon exercice pour apprendre à ne pas se laisser déstabiliser. Billie est mise à rude épreuve, surtout quand Virginie lui demande de les prendre en photo, mais elle tient le choc. Après son repas, Lucas revient la voir discrètement et s'excuse pour la photo. Billie estime que Virginie a raison de profiter du fait qu'elle est canon et Lucas lui souffle qu'elle aussi, elle est belle. Billie finit par craquer dans les vestiaires, elle a pris sur elle pendant tout le service mais elle avoue à Samia à quel point cela a été difficile.