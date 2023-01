Ici tout commence du 18 janvier 2023 : Mehdi sabote Teyssier (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 581 d'Ici tout commence ce mercredi 18 janvier, Ferigno met la pression à Mehdi pour l'aider à rendre Teyssier malade pour la compétition. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 581 d'Ici tout commence du mercredi 18 janvier 2023, Clothilde raconte à Rose que le jury n'a pas réussi à départager Teyssier et Ferigno. Tous deux continuent donc la compétition. Ferigno est contrarié que Mehdi n'ait pas réussi à saboter le plat de Teyssier et lui demande de remplacer son traitement contre la sclérose en plaques par du sucre. A l'économat, quelques élèves du Cercle se réunissent et décident de faire tomber Ferigno en récoltant des témoignages contre lui. Mais ses anciens collaborateurs se taisent ou lui sont fidèles, sous la force de la pression. Mis au courant de leur complot, Ferigno menace Mehdi et Vic de les détruire au prochain faux pas. Mehdi n'a d'autre choix que de remplacer les médicaments de Teyssier.

A l'internat Samia trouve que Billie n'a pas l'air bien. Elle lui raconte l'histoire avec son ex, Lucas. Elle était très amoureuse de lui mais, lui, ne l'assumait pas. Pendant toute la durée de leur relation, il ne l'a jamais présentée à ses amis ni à sa famille. Il l'a quittée pour la fille croisée au Double A la veille. Dans l'épisode d'Ici tout commence du 18 janvier, Billie replonge dans la tristesse ressentie à l'époque. Etonnement, Lucas envoie un SMS à Billie pour la revoir. Lors du rendez-vous, Lucas lui dit réaliser à quel point il a été nul et qu'il n'y a pas eu la flamme avec sa copine comme avec elle. Billie préfère s'éclipser. De retour à l'institut, elle se vante auprès de Samia d'avoir remis Lucas à sa place.

Enfin, dans l'épisode d'ITC du mercredi 18 janvier, Eliott montre à Lionel le nouveau concept de la cheffe Vaton avec qui il pourrait s'associer pour son projet et qui ressemble en tous points à celui de Lionel. Pour Eliott, c'est du plagiat mais Lionel pense que c'est une coïncidence. Eliott veut que Lionel se batte et ne comprend pas la réaction tiède de son ami. Ce dernier révèle son secret : Stéphanie Vaton, c'est lui ! Lionel a usurpé l'identité de la cheffe. Eliott le met en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires mais son ami n'est pas inquiet... jusqu'à ce que Zacharie Landiras participe à la cagnotte en ligne et souhaite rencontrer Stéphanie Vaton. Lionel craint d'être démasqué. Eliott le presse à clôturer le compte.