Ici tout commence du 19 janvier 2023 : Medhi démasqué (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 582 d'Ici tout commence ce jeudi 19 janvier 2023, Enzo prévient le chef Teyssier que Medhi était chargé de le trahir. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 18 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 582 d'ITC du jeudi 19 janvier, la tension monte d'un cran et Charlène a une idée pour se venger de Ferigno : gâcher son plat. Emmanuel refuse, car il veut gagner avec panache. Ce n'est pas le cas de son rival, et Enzo révèle à Emmanuel que Ferigno a forcé Medhi à remplacer ses pilules. Pendant l'épreuve, Emmanuel est glacial avec son commis, mais l'équipe se dépasse et le directeur de l'institut reprend l'avantage malgré la tension. Ferigno insulte Charlène et Enzo, et perd l'épreuve, même s'il domine toujours la compétition. Emmanuel confronte Mehdi qui lui révèle qu'il a finalement fait marche arrière au dernier moment. Il considère Teyssier comme son mentor et ne peut se résoudre à lui faire du mal. Teyssier passe l'éponge, mais, de retour au sein du cercle, Ferigno est bien décidé à trouver qui a trahi Mehdi.

Toujours à l'institut, Samia a du mal à convaincre Ethan de recoller les morceaux et le jeune homme refuse de parler à l'étudiante. Elle demande à Axel ce qu'Ethan lui dit sur elle, mais visiblement, Ethan ne se confie pas sur le sujet. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Théo confie l'élaboration du menu de la Saint-Valentin à Jude, mais trop occupé, il demande à ce que Jasmine s'en charge. Il lui suggère de monter une équipe pour l'aider. La jeune fille est flattée et propose à Axel de la rejoindre. Ce dernier lui propose ensuite de demander à Samia et Ethan. Jasmine s'étonne, mais comprend rapidement les plans de son petit ami : il souhaite les réunir autour de la cuisine, persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre.

Enfin, dans l'épisode 582 d'Ici tout commence diffusé le 19 janvier sur TF1, Salomé s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Thomas alors qu'il a vu ses messages. Livio suggère qu'il est peut-être occupé. Thomas n'a aucune raison d'en vouloir à sa compagne puisqu'il a lui-même reconnu qu'il allait trop vite. Gaëtan en profite pour critiquer son rival, mais Salomé le défend bec et ongles. N'y tenant plus, elle part à sa recherche et le retrouve en train de travailler à l'institut. Le boulanger n'est pas vexé et voulait simplement lui donner un peu d'espace. Salomé lui révèle soudain qu'elle a changé d'avis : elle l'aime et veut vivre avec lui, persuadée que la vie sera plus belle à ses côtés.