Ici tout commence du 20 janvier 2023 : Clotilde et Rose ont créé le Cercle (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 583 d'Ici tout commence ce vendredi 20 janvier, Clotilde et Rose révèlent à Vic qu'elles ont fondé le Cercle. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode 583 d'Ici tout commence du 20 janvier, Ferigno demande à Vic de lui dire qui est la taupe du Cercle, ainsi, elle lui prouvera qu'il peut encore compter sur elle. Vic en parle à ses camarades et Enzo finit par se dénoncer. Malgré sa promesse de ne pas le révéler, elle ne tarde pas à le répéter à Ferigno. Le chef est satisfait, il pense qu'il peut lui faire confiance, mais il ignore qu'elle a enregistré leur conversation dans laquelle il reconnaît avoir empoisonné Teyssier. Vic envoie l'enregistrement à tous les membres du Cercle dans l'espoir que l'un d'entre eux les aide face à Ferigno. Elle reçoit un message lui demandant de se rendre dans la pièce secrète et… Clotilde et Rose se présentent ! Ce sont elles les fondatrices du Cercle.

En parallèle, toujours à l'Institut, Samia comprend qu'Axel a proposé à Jasmine de les prendre elle et Ethan dans sa brigade dans l'espoir de les aider à se rapprocher, mais elle est persuadée que ce dernier n'a pas envie de passer du temps avec elle. Axel la détrompe et lui conseille de baisser un peu la garde. Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 20 janvier, Samia propose à Jasmine de préparer un waterzoï pour le menu de la Saint-Valentin, un plat du nord, clairement un clin d'œil à Ethan. Celui-ci se décide enfin à lui parler et reconnaît qu'il en a assez de se prendre un mur à chaque fois qu'il lui dit ce qu'il ressent pour elle. Pour sa part, Samia s'excuse d'être maladroite, même si ça lui fait peur, elle est toujours amoureuse de lui et voudrait une deuxième chance. Le couple scelle ses retrouvailles par un baiser.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé le 20 janvier sur TF1, Claire demande à ses élèves si l'un d'entre eux voudrait s'occuper du cocktail qui sera servi à la fin du championnat des chefs. Livio et Salomé se portent volontaires, mais cette dernière préfère lui céder sa place. Avec Anaïs, elles se chargeront de seconder celui qui a été désigné chef. Pendant la préparation du cocktail, Salomé brille par ses conseils pour aider Livio qui est un peu débordé. Pour Claire, il ne fait aucun doute que Salomé aurait dû être aux commandes, car les vraies bonnes idées venaient d'elle. La cheffe conseille à son élève d'apprendre à se mettre en avant si elle veut réussir dans ce métier, surtout en tant que femme. Salomé réalise alors qu'elle doit s'imposer face aux autres et ne plus s'excuser d'exister, y compris dans sa vie personnelle.