Résumé de Demain nous appartient épisode 1345 du 20 janvier 2023

Dans l'épisode 1345 de Demain nous appartient diffusé vendredi 20 janvier 2023, Aurore s'est débrouillée pour échanger les prélèvements. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1345 de DNA du vendredi 20 janvier, Aurore bidouille des tubes ADN pour sauver Roxane - très reconnaissante - de la prison. Pendant ce temps-là, Damien la défend aussi face à Lisa qui ne lâche rien. A l'hôpital, Christelle et Charlie sont au chevet de Sylvain qui ne s'est toujours pas réveillé. Christelle ment à tous ses enfants qui téléphonent sans savoir que leur père est dans le coma. Au commissariat, Aurore fait diversion pour faire sortir Damien de son laboratoire et remplacer les analyses. Peu après, Damien vient annoncer la bonne nouvelle : Roxane est innocentée. Lisa reconnaît ses torts mais n'est pas convaincue. A l'hôpital, Alex débarque avec l'apéritif et du saucisson et promet de faire ça tous les soirs jusqu'à son réveil !

Toujours dans l'épisode de DNA diffusé vendredi 20 janvier sur TF1, Julie annonce à Nathan qu'elle veut aller voir leur père avant de rentrer à Marseille. Nathan la met en garde mais, au Spoon, leur déjeuner se passe bien, Bruno expliquant ne pas avoir fait les bons choix dans sa vie. Nathan partage son énervement avec Mona qui lui conseille de se calmer et ne pas se le mettre à dos. Après sa rencontre, Julie parle avec Nathan et apprend que leur père l'a invité à déjeuner avec une avance sur salaire de Nathan. Un peu plus tard, Bruno provoque Nathan en lui disant qu'il n'arrive pas à la cheville de sa sœur.

Enfin, dans l'épisode 1345 de Demain nous appartient du 20 janvier, Adam n'a pas été plus loin avec Amel pour ne pas la brusquer après ses crises d'angoisse. Emma le coache en lui disant de lui renvoyer un message attentionné. Pendant ce temps, Victoire dit à Amel de foncer avec Adam. Mais Amel a peur de se sentir mal à l'extérieur et préfère rester chez elle. Adam bande les yeux d'Amel et l'amène à la plage, sur les lieux du crash. Surprise, Amel éclate de colère mais se laisse convaincre de rester un peu. Assis, Adam lui raconte que, petit, il est tombé d'un balcon et qu'un de ses oncles lui a fait faire un grand 8 pour le soigner du vertige. Adam trouve une médaille dans le sable et Amel le décore comme si c'était sa récompense pour l'avoir aidée. Mais quand il rentre chez lui, François reconnaît la médaille : c'est celle de son père.