Ici tout commence dès le 23 janvier 2023 : Mehdi et Hortense se réconcilient (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 23 janvier, les deux amoureux se retrouvent enfin. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 23 janvier, détenant la preuve que Ferigno a tenté d'empoisonner le chef Teyssier, les sœurs Armand lui demandent d'annoncer son forfait pour les deux dernières épreuves du championnat lors d'une conférence de presse. Mais Ferigno fait de la résistance et menace Clotilde et Rose de révéler l'existence du Cercle. C'est sans compter le caractère déterminé de Teyssier : pour affronter son adversaire, le directeur propose de décaler d'un jour le planning des épreuves. Les deux chefs vont bien faire la prochaine épreuve l'un contre l'autre. De son côté, Vic, qui a fourni l'enregistrement, s'inquiète de l'influence de Ferigno et craint pour sa carrière mais Clotilde la rassure. Bonne nouvelle également pour Mehdi et Hortense qui, souffrant trop de leur séparation, se remettent ensemble.

Zacharie continue de draguer Laetitia et la traite comme une princesse. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du 23 janvier, Joachim conseille au professeur de laisser Laetitia proposer des idées de sorties également, ou de lui parler pour comprendre pourquoi elle est passive dans la relation. De son côté Laetitia avoue à Salomé adorer être courtisée, pour une fois qu'un homme ne prend pas leur relation pour acquise. Elle a envie que Zacharie continue de lui faire la cour et craint que le romantisme s'envole une fois qu'ils auront cédé à la tentation. Zacharie organise un rendez-vous romantique pour Laetitia aux marais salants. Piégée à son propre jeu, elle demande à Zacharie de l'embrasser mais il refuse de précipiter les choses et lui refuse un moment intime.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés dès le lundi 22 janvier, Jasmine présente ses propositions pour le menu de la Saint-Valentin à Jude qui doute du waterzoï revisité, car c'est un plat familial et peu glamour. Il se laisse cependant convaincre. Entre Ethan et Samia, les relations sont toujours tendues. Samia traite Ethan comme un commis, ce que le jeune homme trouve insupportable. Jasmine demande à Samia de travailler son attitude. Samia s'excuse auprès d'Ethan et lui confie avoir conçu cette recette pour lui, d'où son exigence. Les deux amoureux s'embrassent.