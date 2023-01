Résumé de Demain nous appartient épisode 1347 du 24 janvier 2023

Dans l'épisode 1347 de Demain nous appartient du mardi 24 janvier 2023, un cambrioleur agresse Adam chez lui. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1347 de DNA du mardi 24 janvier, suite aux menaces qu'a reçues François, l'enquête sur la disparition de son père est rouverte. Il s'est volatilisé en 1995, mais que s'est-il passé sur cette plage et pourquoi y a-t-il perdu sa médaille ? Des agents ratissent la plage tandis que Georges contacte l'ancien colonel d'Alain Lehaut. Il apprend que le disparu était proche de Novais, déjà interrogé pour le sabotage du mas d'Alex. De leur côté, Aurore et Lisa ne comprennent pas pourquoi Lehaut a déserté du jour au lendemain alors qu'il était très apprécié de ses camarades. Un appel à témoin avec une photo vieillie est lancé. François est chamboulé : il a vécu 27 ans avec l'idée que son père l'avait abandonné, mais maintenant, il découvre que c'était faux. De plus, le danger le guette toujours… Quelqu'un s'est introduit chez lui et fouille dans ses affaires pendant la nuit. Adam le surprend, l'individu le tase avant de prendre la fuite, laissant inconscient le fils du professeur.

En parallèle, Bart pense toujours autant à Adèle et demande à Louise, sur sa tombe, s'il doit garder ses distances ou continuer d'insister. Une coccinelle se pose sur sa main, ce qu'il interprète comme un signe du ciel. Persuadé qu'il doit persévérer, il en parle à Roxane et Sara qui lui suggèrent de laisser une photo de lui à Adèle, pour la mettre en confiance. Dans l'épisode de DNA du mardi 24 janvier, en guise de réponse, Adèle laisse un collage à Bart avec des choses qu'elle apprécie pour la représenter. Bart ne peut pas s'empêcher d'être déçu de ne pas savoir à quoi ressemble l'inconnue.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 24 janvier sur TF1, Nathan est inquiet de voir sa sœur et son père aussi complices. Il avertit Julie que ça pourrait tourner mal, mais celle-ci le remballe gentiment, elle a besoin de passer du temps avec son père avant de rentrer à Marseille. Julie et Bruno ont prévu d'aller déguster des huîtres chez Alex. Affirmant qu'il veut repartir sur de bonnes bases, Bruno refuse de prendre un verre de vin et demande à sa fille de faire passer le message à Nathan. Ce dernier annonce à Julie qu'il a finalement décidé de laisser le bénéfice du doute à son père. Le frère et la sœur reconnaissent qu'ils vont se manquer.