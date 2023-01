Résumé de Demain nous appartient épisode 1348 du 25 janvier 2023

Dans l'épisode 1348 de Demain nous appartient du mercredi 25 janvier 2023, Sara et Roxane commencent à retracer l'histoire d'Adèle. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1348 de DNA du mercredi 25 janvier, Adam a un traumatisme crânien après sa chute mais pourra quand même sortir le soir-même de l'hôpital. Lisa vient compléter sa déposition mais Adam n'a rien à ajouter. En revanche, François a vu l'agresseur voler un dossier sur la succession de sa mère. François est persuadé que s'intéresser à la disparition dérange quelqu'un. Aurore et Lisa vont interroger un ancien militaire qui était proche du père de François mais ignorait qu'il avait une maîtresse pendant que Nordine trouve dans un coussin brodé par la mère de François des lettres d'amour envoyées à Alain par une certaine Muriel, sa maîtresse qu'il a aimée à la folie. Sur la route, François sort de son véhicule pour interpeller un homme qu'il pense avoir reconnu : son père. Mais l'homme assure ne pas être ce dernier. François est bouleversé.

En parallèle, Roxane et Sara sont dans le cimetière de Sète pour enquêter sur la mystérieuse Adèle. Dans l'épisode de DNA du mercredi 25 janvier, les deux femmes décident de chercher tous les noms des hommes décédés ces 5 dernières années sur un rayon de 50 m autour de la tombe de Louise. Elles en trouvent trois qui pourraient correspondre dont celui d'un certain Teddy Fournier, mort à l'âge de 22 ans. Roxane creuse la piste : Teddy est décédé dans un accident de moto il y a trois ans. Adèle était avec lui. Bart part lui parler. Il attend au cimetière et, alors qu'il pense partir, Adèle arrive mais s'enfuit aussitôt en courant.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 25 janvier sur TF1, Nathan raccompagne sa sœur au train, mais leur père l'appelle en pleurant pour lui dire qu'il fait un malaise près de la mairie. Julie préfère rater son train pour le sauver, malgré la mise en garde de Nathan, persuadé d'une supercherie. A l'hôpital, Julie s'inquiète : leur père était inconscient quand le Samu l'a trouvé. Nathan relativise : il a retrouvé son père de nombreuses fois inconscient car trop saoul. Nathan est persuadé que leur père n'a pas changé. William le prend en charge : le cœur de Bruno est stabilisé et ils ont une piste de traitement. Dans la chambre, Julie annonce qu'elle va faire son stage à Sète pour passer plus de temps avec son frère et son père. Bruno est ravi, Nathan est sous le choc.