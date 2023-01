Ici tout commence du 26 janvier 2023 : Théo bat son père en finale (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 586 d'Ici tout commence du jeudi 26 janvier 2023, Emmanuel applaudit son fils et n'a pas la victoire amère. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 587 d'Ici tout commence du 26 janvier 2023, c'est le jour de la finale du championnat des chefs. Théo sait qu'il n'a qu'une chance sur mille de battre son père mais a envie de la tenter, sans piéger son père comme Vic suggère de le faire. L'épreuve arrive : Théo impose à son père la réalisation d'un Constance, un dessert que Teyssier à créé. Emmanuel décide de laisser son fils choisir le dessert qu'il voudra. Théo part sur une création originale. Un pari risqué mais qui va s'avérer payant. Théo a surpris le jury avec son dessert d'exception. Bon joueur, Teyssier applaudit son fils et lui dit sa fierté. Un peu plus tard, Vic et Théo échangent sur leur relation : Théo a des sentiments pour elle mais il est persuadé que leur relation est vouée à l'échec. De son côté, Teyssier met la pression à Vic pour avoir la liste des noms des membres du Cercle.

Edouard Fayet est à l'Institut pour investir dans le Master. Dans l'épisode du jeudi 26 janvier d'Ici tout commence, Solal est surpris de voir son père mais il le rassure : il n'est pas là pour intervenir concernant ses études. Au contact des jeunes chefs du Master, Edouard parle de son désir de soutenir financièrement le projet le plus prometteur. Rose explique que la sélection se fera après une présentation orale. Salomé est inquiète : elle a peur de décevoir. Anaïs essaie de l'encourager.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé jeudi 26 janvier, Samia surprend Billie en train d'écrire à Lucas et lui fait la leçon. Billie a changé d'avis concernant son ex. Il l'invite à venir dîner au restaurant. Elle jure s'habiller sexy avec une robe pailletée mais Lucas lui dit la préférer au naturel même s'il assure l'adorer avec son style. Un peu plus tard, Billie s'habille sobrement pour le dîner, ce qui surprend Samia. Alors qu'elle attend Lucas devant l'Institut, ce dernier finit par lui envoyer un SMS pour annuler. Tom croise Billie qui lui propose sa veste pour la réchauffer. Ils repartent ensemble pour faire une partie de baby-foot.