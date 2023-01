Résumé de Demain nous appartient épisode 1349 du 26 janvier 2023

Dans l'épisode 1349 de Demain nous appartient du jeudi 26 janvier 2023, Roxane découvre le lien entre les lettres de la boîte à musique et celles trouvées chez François. Résumé.

Dans l'épisode 1349 de DNA du jeudi 26 janvier, en fouillant chez Novais, la police trouve un taser correspondant aux blessures d'Adam. Il est arrêté mais il dit ne rien savoir sur Alain et Murielle. De plus, il se promenait aux étangs au moment du cambriolage. Alex confirme cette version. Novais est innocenté, mais le véritable coupable court toujours, ce qui inquiète François. Se posant plein de questions, le professeur est à bout de nerfs, d'autant plus qu'on lui a crevé le pneu de sa voiture. Il décide d'interroger Novais sur son père, qui était très proche de lui. François apprend ainsi que son père l'adorait et était fier de lui. Il se dit qu'il doit être mort et que son meurtrier veut éviter qu'il remue le passé. De son côté, en discutant avec Damien, qui doit examiner les poèmes d'amour qu'échangeaient Alain et Murielle, Roxane découvre que les lettres qu'elle a trouvées dans la boîte à musique sont l'autre partie de cette correspondance.

Ailleurs à Sète, en se levant, Stéphane a la surprise de tomber sur Mélanie. Apparemment, elle a passé la nuit avec Gabriel. Celui-ci, voulant éviter que Noor ne l'apprenne, pousse Stéphane à lui faire croire que le bracelet oublié par Mélanie est un cadeau pour Soraya. Noor trouve que le bracelet ne correspond pas du tout à sa sœur, elle n'en dit rien mais elle a deviné que c'est une conquête de Gabriel qui a oublié le bijou. Dans cet épisode de DNA, Noor prétend devant sa sœur que la seule chose qui la dérange dans cette histoire, c'est qu'on lui ait menti… et pas que Gabriel ait couché avec un autre.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 26 janvier sur TF1, devant une Lizzie sceptique, Jack ne cache pas sa sympathie pour Rayane. Mais au lycée, ce dernier lui fait une mauvaise blague en lui collant des yeux en papier sur les pansements. Lizzie est furax et Jack déçu. Mais quand Rayane s'excuse avec un vocal, il ne peut pas s'empêcher de sourire. Il trouve le jeune homme drôle et apprécie qu'il essaye de dédramatiser la situation plutôt que d'avoir pitié de lui. Contrairement à sa sœur, il est sûr que ses mauvaises blagues sont juste pour se donner un genre.