Ici tout commence du 27 janvier 2023 : Emmanuel trahi par des proches (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 588 d'Ici tout commence ce 27 janvier, Emmanuel apprend que Ferigno n'était pas le premier à vouloir sa perte. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 26 janvier 2023 à 18h30] Dans l'épisode d'ITC 588 diffusé le 27 janvier 2023 sur TF1, Vic se retrouve seule contre tous. Ses amis refusent de lui parler même si elle a récupéré la boîte. Mehdi a tout raconté à Hortense, mais cette dernière accepte pourtant d'aider Vic à une condition : elle doit promettre de changer. De son côté, Emmanuel veut exclure Victorine pendant deux semaines pour lui mettre la pression et la pousser à lui révéler qui a trahi Ferigno. Clotilde et Rose préviennent l'étudiante des plans de Teyssier, mais lui font bien comprendre qu'elles la protègent uniquement pour qu'elle se taise. Plus tard, Ferigno retrouve Emmanuel pour le provoquer : si le Cercle est dissout, il y a certaines choses que le directeur ignore. Par exemple concernant la drogue retrouvée chez lui, il y a cinq ans… Ferigno connaît l'auteur des faits, mais va se faire un plaisir de faire languir Emmanuel avant de lui révéler la vérité.

Toujours à l'institut. Souleymane est très heureux. Il chouchoute son potager et son talent de jardinier lui vaut une belle réputation. Dans cet épisode d'ITC, la cheffe Meyer fait une proposition au jeune homme : elle voudrait qu'il cultive les légumes et les herbes aromatiques de ses restaurants. Souleymane hésite à dire oui, d'autant plus qu'une autre opportunité se présente à lui. L'institut souhaite aussi l'engager, cette fois en tant qu'intervenant. Souleymane se confie à Deva qui est très heureuse pour lui et l'encourage. Il annonce ensuite la nouvelle à Antoine et lui explique qu'il hésite. Son père lui répond qu'en tant que proviseur, il veut le garder à l'institut, mais en tant que père, il veut juste que son fils soit épanoui, même loin de l'école.

Enfin, dans l'épisode 588 d'Ici tout commence diffusé le 27 janvier sur TF1, Salomé partage avec Thomas son idée de restaurant. Elle veut ouvrir un établissement gastronomique sain. Les plats seraient adaptés aux personnes qui souffrent d'allergies alimentaires ou de maladies comme le diabète et qui n'ont donc jamais l'occasion de goûter des plats gastronomiques. Thomas la déstabilise et s'il assure qu'il veut la tester, la jeune femme abandonne son projet. Salomé se rabat sur une idée de restaurant Camarguais, que Thomas valide. La jeune femme continue de douter, d'autant plus que Charlène aussi a pensé à de la nourriture saine et ne se gêne pas pour critiquer le manque d'originalité de sa camarade. Au moment de présenter son projet, Salomé s'emmêle et renonce finalement.