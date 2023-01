Résumé de Demain nous appartient épisode 1350 du 27 janvier 2023

Dans l'épisode 1350 de Demain nous appartient du vendredi 27 janvier 2023, Charlie et Chloé échappent au pire. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 1350 de DNA du vendredi 27 janvier, Georges a épluché la correspondance d'Alain et Murielle. Dans leur dernière lettre, ils se donnaient rendez-vous sur la plage, là où la médaille a été retrouvée. Murielle aurait-elle agressé Alain ? Une enquête de voisinage est lancée. Une vieille dame reconnaît le couple, elle se souvient qu'ils se retrouvaient tous les jeudis mais ne les a jamais vus se disputer. De leur côté, Lisa et Aurore font du surplace. A cause d'un problème de cadastre, impossible d'identifier les propriétaires de la maison où Roxane a trouvé les lettres. Mais tout n'est pas perdu, c'est ce que Chloé tente de faire comprendre à François. Elle lui révèle qu'elle a l'impression d'avoir déjà vu son père, même si elle n'en est pas certaine… Un homme a écouté leur conversation. Le père de François ? Plus tard, alors que Chloé et Charlie se rendent au lycée, un individu coupe le courant et leur fait tomber un lustre dessus. Elles l'évitent de justesse.

En parallèle, aux toilettes du lycée, Jack n'a pas bien visé la cuvette et s'est uriné dessus. Il craque devant Rayane. Tous les matins, il décolle ses pansements dans l'espoir d'y voir quelque chose, mais il n'y a aucune amélioration… et maintenant, il ne se sent pas prêt à affronter les moqueries de ses camarades. Rayane le rassure, il est là pour lui. Dans l'épisode de DNA du 27 janvier, Rayane a échangé son pantalon avec Jack pour retourner en cours et fait lui-même face aux commentaires désobligeants. Jack le remercie et lui demande pourquoi il fait tout pour qu'on ne l'apprécie pas alors qu'il est quelqu'un de bien. Rayane rétorque que ce n'est pas le cas, puisqu'il se fiche que son père soit mort. Jack pense qu'il est plutôt en colère et triste, mais le jeune homme le prend mal, il l'insulte et s'en va.

Toujours à Sète, Noor fait croire à Gabriel qu'elle voit un autre garçon pour le rendre jaloux, et ça marche ! Au pied du mur, celui-ci finit par reconnaître qu'il a couché avec une autre fille et lui confirme que le bracelet était à elle. Dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 27 janvier sur TF1, Gabriel quitte Mélanie et propose à Noor de devenir des sex-friends exclusifs. La jeune femme ne lui promet rien, elle doit y réfléchir, même si Soraya la pousse à assumer ses sentiments pour Gabriel qui, à l'évidence, sont réciproques. Gabriel et Noor formeront-ils enfin un couple ?