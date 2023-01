Succession : une bande-annonce électrique et une date pour la saison 4

La saison 4 de Succession revient dans seulement quelques semaines sur HBO. Une bande-annonce nous en apprend plus sur cette suite très attendue.

Les Roy sont bientôt de retour. HBO a dévoilé la bande-annonce de la saison 4 de Succession, ainsi qu'une date de sortie. Le premier épisode de la série multirécompensée sera à découvrir à partir du 26 mars 2023 à raison d'un épisode par semaine. Et autant dire que cette suite s'annonce explosive après le plot twist de la dernière saison. Kendall, Shiv et Roman vont enfin s'allier contre leur père, Logan, et Tom. Mais quelles seront les conséquences de cette implosion ? La bande-annonce, disponible ci-dessous, nous tease en tout cas une confrontation électrique.

Aux Etats-Unis, Succession est diffusé sur HBO et HBO Max. Mais avec la fin de l'accord entre OCS et HBO, où pourrons-nous voir la série en France ? Pour l'heure, les trois premières saisons sont encore disponible sur la plateforme de streaming d'Orange, et on peut espérer que la suite soit également mise en ligne au même endroit. En tant que contenu du catalogue d'HBO, on peut également imaginer voir la saison 4 dans le Pass Warner, disponible à partir de mars 2023 sur la plateforme de streaming Prime Video moyennant une option payante supplémentaire. Il faudra attendre une officialisation pour savoir où les fans français pourront suivre la suite du conflit entre les différents membres de la famille Roy.