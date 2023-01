Résumé de Demain nous appartient dès le 30 janvier 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 30 janvier 2023, Charlie et Chloé sont victimes d'intimidation. La principale suspecte ? L'ex-maîtresse du père de François. Résumé.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 30 janvier 2023 sur TF1, Charlie et Chloé sont encore chamboulées par l'accident. Entendues par Aurore, elles vont vite comprendre que l'événement n'était en rien accidentel. Alors que l'enquête concernant le père de François avance, la police soupçonne l'ancienne maîtresse d'Alain Lehaut d'avoir voulu intimider la compagne de son fils. Mais il semblerait que Chloé aussi soit dans le collimateur de cette ancienne amante. En effet, quand Chloé Delcourt consulte les indices à disposition de la brigade, elle comprend avec surprise qu'elle a travaillé comme baby-sitter dans la famille Faure au début des années 90. Et un jour, elle a surpris Muriel Faure dans les bras d'un autre homme que son mari. Clairement, quelqu'un menace Chloé et Charlie et le message est clair : si les enquêteurs s'approchent trop de la vérité, il y aura des conséquences.

Toujours à Sète, Nathan apprécie beaucoup sa demi-sœur Julie et voit d'un mauvais œil les tentatives de rapprochement de leur père Bruno. Cette semaine dans Demain nous appartient, Bruno va proposer d'emmener sa fille en week-end. Nathan est surpris que leur père puisse se payer un tel luxe, d'autant plus que Bruno a aussi accepté d'inviter Nathan. L'adolescent utilise ses talents de pickpocket pour subtiliser le portefeuille de son père. Et surprise, ce n'est pas le sien, mais celui d'un autre homme. Nathan comprend immédiatement : son père a volé une carte bleue pour payer le week-end. Il confronte Bruno qui s'enfonce et promet qu'il voulait rembourser sa victime. Contraint de prévenir sa fille, Bruno annule le week-end en lui racontant la vérité. Julie a encore du mal à voir son père tel qu'il est malgré les avertissements de son demi-frère et demande même à William de la prendre en stage à l'hôpital pour se rapprocher de son géniteur.

Enfin, cette semaine dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 30 janvier 2023, Romy va peu à peu nouer de nouvelles relations à Sète. Jusqu'à maintenant, la mère de famille s'était sentie très seule d'autant plus que Rayane lui en faisait voir de toutes les couleurs. C'est sans compter la gentillesse de Raphaëlle qui tient absolument à ce qu'elle se rapproche de Chloé. Romy hésite, craignant que la proviseure ait des a prioris à cause du comportement de Rayane, mais l'avocate la rassure et Romy accepte un dîner convivial avec Alex et elle. Le courant passe bien et Romy va même apprendre que son fils est devenu ami avec Jack et qui il n'hésite jamais à lui venir en aide. Romy va également pouvoir compter sur la présence d'un autre Sétois, puisque Victor Brunet semble lui vouer beaucoup d'intérêt. Va-t-il la draguer comme le pense Rayane ?