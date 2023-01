Ici tout commence du 31 janvier 2023 : Lionel risque l'exclusion (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 590 d'Ici tout commence du mardi 31 janvier 2023, Stéphanie Vaton ne portera pas plainte mais fait la morale à Lionel. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 590 d'Ici tout commence du mardi 31 janvier, Salomé se prépare pour rejoindre Gaëtan, ce qui étonne Thomas. Mais la jeune femme explique que Gaëtan lui donne de bons conseils et la soutient. A l'Institut, le professeur de sport explique à Teyssier que Salomé ne se doute de rien concernant le choix du plat et son exécution. De son côté Salomé sent une vraie alchimie entre elle et Gaëtan, qui lui a fait une déclaration. Thomas, inquiet, lui demande des comptes et tente de le décourager. A l'Atelier, Charlène marque des points avec Edouard Fayet et s'empresse de le dire à ses parents. Teyssier réalise alors qu'en aidant Salomé, il met en péril les chances de sa fille d'obtenir le financement. Devant Rose, Teyssier déclare alors que Salomé est exclue de l'appel à projet, que ça lui plaise ou non.

Zacharie et Laetitia ont passé la nuit ensemble tandis que Kelly a dormi à l'internat avec Lionel. Dans l'épisode du mardi 31 janvier d'Ici tout commence, lors de la masterclass que la cheffe Vaton dispense aux étudiants, elle fait le lien entre Lionel et la cagnotte en ligne. Le jeune homme n'a d'autres choix que d'avouer avoir usurpé son identité pour obtenir des fonds pour son projet de micro-restaurant. Stéphanie Vaton accepte de ne pas porter plainte mais fait la morale à Lionel qui s'engage à rembourser les gens floués. Antoine menace Lionel d'exclusion.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mardi 31 janvier, Lucas vient au Double A pour voir Billie qui le reçoit froidement après son défection de la semaine dernière. Samia est persuadée que Lucas ment à Billie et partage son inquiétude avec Tom. Ce dernier surprend une conversation téléphonique quand il va prendre la commande de Lucas. Il fait croire à son interlocutrice qu'il est à un déjeuner d'affaires avant de dire qu'il l'aime. Puis il fait un clin d'oeil à Billie. Tom confronte Lucas puis va tout rapporter à Samia, puis à Billie. Mais cette dernière n'entend pas les mises en garde de ses amis.