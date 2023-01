Résumé de Demain nous appartient épisode 1352 du 31 janvier 2023

Dans l'épisode 1352 de Demain nous appartient du mardi 31 janvier 2023, les moniteurs de la chambre de Sylvain se mettent à biper et il ouvre enfin les yeux. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1352 de DNA diffusés le mardi 31 janvier 2023 sur TF1, François est contacté sur les réseaux sociaux par un individu répondant au pseudo de Lehaut1995. L'inconnu saurait ce qui est arrivé à Alain, mais refuse d'impliquer la police. Lorsque François raconte l'échange à Charlie, la jeune femme se méfie et pense que l'anonyme pourrait vouloir l'arnaquer. Le professeur de français prend la mouche et accuse Charlie de lui faire une scène. Vexée, l'étudiante s'en va, mais regrette de s'être emportée et laisse un message à son homme pour s'excuser et le supplier de ne pas répondre à l'inconnu. Trop tard, François lui a déjà envoyé un message. À la brigade, Damien a réussi à innocenter l'ex-maîtresse d'Alain, victime d'un faussaire. Le policier pense maintenant que l'agresseur pourrait être un homme, et pourquoi pas le mari de Muriel ? Cette dernière profite de son passage à Sète pour rencontrer Chloé et évoquer de bons souvenirs du passé. De son côté, Charlie va retrouver Christelle au chevet de Sylvain, et se confie sur sa situation amoureuse. Soudain, le moniteur s'active et Sylvain ouvre les yeux !

Toujours à Sète, Rayane n'en finit plus de faire des vagues. Il a surtout beaucoup de mal à se faire accepter d'Alma. La professeure d'anglais a visiblement une dent contre lui et le saque en cours. Malgré son très bon niveau d'anglais, le nouvel élève n'obtient qu'un 11/20 à son devoir. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Rayane vole la trousse d'Alma pour lui faire payer son attitude, mais en l'ouvrant, il tombe sur des préservatifs. Jack s'amuse de la situation, même si Rayane risque l'exclusion. L'adolescent se résout à livrer son butin à Étienne, qui est justement en train de faire passer un bilan de compétences à Romy. Le CPE décide de couvrir Rayane et de rendre la trousse à Alma sans révéler le nom du coupable, au plus grand soulagement de sa mère.

Enfin, dans l'épisode 1362 de Demain nous appartient diffusé le mardi 31 janvier 2023 sur TF1, Stéphane, Soraya, Noor, Gabriel et Victoire décident de partir en randonnée dans un massif environnant. Fier de ses 10 ans de scoutisme, Stéphane conseille à ses compagnons de partir léger. Il se moque également des chaussures de Noor, peu adaptées à la marche, mais l'infirmière refuse d'en changer. Lors d'une pause, les amis oublient leurs sandwichs et repartent sans nourriture. Plus tard, Noor avoue que ses pieds lui font trop mal et la troupe rebrousse chemin. Malgré la grande expérience de Stéphane en choses de la nature, le groupe se perd et doit passer la nuit dehors avant de pouvoir se repérer grâce à la position du soleil matinal. Les Sétois, vont-ils réussir à rentrer chez eux indemnes ?