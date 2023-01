Ici tout commence du 1er février 2023 : Salomé remporte l'appel à projets (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 591 d'Ici tout commence du mercredi 1er février 2023, Salomé, pourtant exclue de la compétition, s'impose face à Charlène. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 591 d'ITC du mercredi 1er février 2023, mis dans la confidence par Salomé, Gaëtan tente de convaincre Teyssier de la faire participer à l'appel à projets. Mais il comprend vite que le chef souhaite privilégier sa fille Charlène. Au même moment, Salomé ronge son frein et Thomas essaie de lui remonter le moral avec une proposition régressive. Gaëtan les interrompt : un ami ex-sportif de haut niveau va monter son restaurant à deux pas d'ici et il lui propose de le lui présenter. Thomas accepte à contrecœur de voir sa petite-amie filer avec Gaëtan. A l'atelier, les chefs du Master présentent leur plat au jury. Charlène propose son plat savoureux mais faible en calories. Pour les jurés, le pari est réussi : Charlène va forcément être gagnante. Elle sort le champagne pour trinquer avec ses parents. Pendant ce temps, Gaëtan avoue que son ami n'a jamais existé : il a motivé Salomé pour qu'elle présente son plat au concours. Les jurés goûtent et le verdict tombe. Salomé est la nouvelle gagnante.

Souleymane est à fond dans la création de son potager. Dans l'épisode du mercredi 1er février d'Ici tout commence, Antoine réalise que son fils a pris une décision et est fier car désormais les plus grands chefs veulent travailler avec lui. Il part à Paris et l'annonce aux étudiants. Antoine cherche un remplaçant pour son fils mais pense que Lionel ne fait pas le poids. Rose suggère de mettre en place un système de rotation avec des élèves qui viendraient s'en occuper à tour de rôle. Antoine estime qu'ils n'ont pas le niveau, et avoue que son fils va lui manquer.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé mercredi 1er février, le cheffe Listrac s'en veut d'avoir fait une gaffe devant la cheffe Vaton hier et cherche à comprendre la démarche de Lionel. Il a peur de se faire virer de l'Institut. La cheffe Vaton passe au studio prévenir Lionel de son rendez-vous avec Antoine. Elle est surprise par ce qu'il est entrain de préparer et décide de rester pour voir le rendu final. La cheffe Listrac vient également goûter le plat. Les deux femmes sont convaincues. La cheffe Vaton trouve qu'en cuisine, Lionel n'est pas un usurpateur ! D'ailleurs, elle a décidé de s'associer au jeune homme car elle croit en son projet. Concernant l'institut, Antoine décide de ne pas l'exclure mais de le sanctionner.