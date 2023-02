Ici tout commence du 2 février 2023 : Charlène compte se venger (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 592 d'Ici tout commence du jeudi 2 février 2023, Charlène ne digère pas la victoire de Salomé dans l'obtention du financement de Fayet. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 18h30] Dans l'épisode 592 d'ITC du jeudi 2 février, Teyssier prépare des crêpes au petit-déjeuner pour adoucir la colère de sa fille, qui a finalement perdu l'appel à projets de Fayet. Mais rien ne semble apaiser Charlène qui en veut à son père et à son ex Louis de ne pas l'avoir soutenue. Pendant le module, elle fait savoir son mécontentement à Rose en quittant la cuisine. De son côté, Salomé offre à Gaëtan des fougasses pour le remercier de son aide. Il en profite pour lui proposer de trinquer le soir-même, ce qu'elle accepte. Un peu plus tard, Rose reçoit Salomé dans son bureau pour lui faire la morale concernant son passage en force avant de l'encourager lors du module. Pendant ce temps, Thomas se montre très virulent et menaçant face à Gaëtan pour qu'il s'éloigne de sa compagne. Ayant eu vent de la conversation, Salomé préfère mettre fin à sa relation qu'elle juge toxique avec Thomas. Charlène, elle, n'a qu'une idée en tête : se venger.

Pendant leur préparation avant le service, Billie annonce à Samia et Tom qu'elle voit son ex le soir-même, même s'il est toujours en couple avec Virginie. Dans l'épisode du jeudi 2 février d'Ici tout commence, Billie retrouve Lucas qui semble gêné de sa tenue flashy et décolletée, et lui propose plutôt de venir chez lui. Vexée par la proposition, Billie règle ses comptes et lui balance que Virginie lui a confirmé qu'ils étaient encore ensemble. Lucas tente d'inverser la tendance en lui avouant qu'il l'aime encore mais Billie enfonce le clou : Lucas s'est trop mal comporté avec elle et Virginie. Elle se lève et lui demande de ne plus jamais s'approcher d'elle. De retour à l'internat, Tom est là pour la soutenir.

Enfin, dans l'épisode d'ITC diffusé jeudi 2 février, Jude annonce que Théo a validé le menu de Saint-Valentin et qu'il lui laisse les rênes du Double A jusqu'à la semaine prochaine. L'ambiance est au beau fixe et la brigade se met au travail pour le menu de chandeleur. Problème : il y a potentiellement une bactérie dans le beurre salé livré le matin-même. Jude trouve la solution : faire du beurre salé à partir du beurre doux en stock. Jude encourage son équipe pour que le retard ne se sente pas en salles et toute sa brigade trinque ensuite à la réussite du service qui aurait pu être plus chaotique. Pendant la soirée, Samia ment à Ethan sur l'activité de sa mère au Maroc.