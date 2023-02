Résumé de Demain nous appartient épisode 1355 du 3 février 2023

DEMAIN NOUS APPARTIENT. Dans l'épisode 1355 de Demain nous appartient du vendredi 3 février 2023, François et Patrick sont formellement innocentés. Résumé.

Dans l'épisode 1355 de DNA du vendredi 3 février 2023, d'après le rapport préliminaire d'autopsie, Jean-Louis Pujol, le maître-chanteur, serait mort d'une crise cardiaque après avoir reçu des coups au visage et au thorax. Pendant ce temps, Chloé convoque Emma et François après que le professeur ait viré son élève par la force. Il lui présente ses excuses et avoue avoir mal réagi à cause de problèmes personnels. Au commissariat, François avoue s'être battu avec le maître-chanteur mais qu'Adam est arrivé et les a séparés. L'ADN du professeur est partout sur le corps de Pujol, ce qui lui vaut d'être placé en garde à vue. Adam appuie la version de son père mais, à Amel, confie ne pas être certain que son père n'ait pas tué Pujol. Les conclusions du légiste viennent cependant confirmer l'innocence de François et de Patrick. A la morgue, Mélanie Marval vient s'excuser auprès du cadavre de Pujol. L'a-t-elle tuée ?

Ailleurs à Sète, chez les Roussel, Jack a décidé de s'entraîner avec sa canne dans la rue. Puis Audrey évoque Rayane avec son fils, soulignant qu'il a l'air sympathique et très attentionné pour un simple ami. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 3 février, Jack et Lizzie sont accueillis par Rayane au lycée. Après les cours, Jack et Rayane font une balade et, sur un banc, le fils Roussel demande s'il peut toucher le visage de son camarade, ce qu'il accepte, gêné. Rayane le raccompagne et Jack l'invite chez lui. Rayane décline et Jack le pousse à lui dire la raison : Rayane a rendez-vous avec un garçon. Jack est déçu.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 3 février sur TF1, Bart et Adèle ont rendez-vous. Ils se baladent et discutent de leurs défunts compagnons et de leur façon de faire le deuil. Ils ressentent la même chose, ce qui les rapprochent. Après le rendez-vous, Bart retrouve Roxane et Sara au Spoon. Il leur assure qu'il veut juste une relation amicale avec Adèle et pas une nouvelle histoire d'amour. Le soir, alors qu'il a rendez-vous avec Adèle, Bart annule au dernier moment après être tombé sur le permis de conduire de Louise. Adèle est déçue.