Ici tout commence dès le 6 février 2023 : Charlène et Salomé dans de sales draps ! (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 6 février 2023, les deux jeunes femmes sont soupçonnées de triche dans la compétition pour le financement de Fayet. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 3 février 2023 à 18h30] Dans les prochains épisodes d'ITC dès le lundi 6 février, Charlène et Salomé sont convoquées pour s'expliquer sur la similitude de leurs recettes. Qui a plagié l'autre ? Salomé se demande si Louis ne pourrait pas être celui qui aurait transmis ses recettes. Mais il y a plus urgent : Salomé a peur d'être virée du projet si elle n'arrive pas à apporter la preuve que Charlène lui a volé ses idées. Mis au courant, Edouard Fayet ne veut pas de polémique et suggère de les exclure toutes les deux. Mais Rose a trouvé une solution pour les départager : leur faire cuisiner le plat. Salomé sollicite l'aide de Tristan pour s'entraîner mais il préfère mettre de la distance tant ses sentiments sont forts.

Ailleurs à l'Institut, Lisandro est de plus en plus sollicité depuis qu'il a remporté le championnat de mixologie, et Anaïs en souffre un peu. Elle lui propose d'aller dîner dans un restaurant d'Aigues-Mortes le soir-même mais il décline par manque de temps. Il lui confie qu'elle lui manque aussi mais qu'ils pourront sans doute passer plus de temps ensemble dans quelques semaines. Dans les épisodes à partir du lundi 6 février d'Ici tout commence, Anaïs se plaint à Kelly de sa situation amoureuse. Kelly lui conseille de préparer à Lisandro une petite surprise romantique : Anaïs a l'idée de faire une lunchbox surprise qu'elle déposera derrière le bar du Double A. Mais ce n'est pas Lisandro qui découvre le paquet, c'est Théo, qui pense que Vic est à l'origine de la savoureuse création.

Enfin, dans les épisodes d'ITC diffusés à partir du lundi 6 février, lors d'un exercice de cuisine, Samia propose à Jasmine de faire équipe, tandis qu'Axel se retrouve avec Ethan. Ce dernier se confie : depuis que Samia lui a révélé sa bisexualité, il a peur de la perdre. La soirée qu'il va passer ne va pas le rassurer : pendant une fondue à la coloc le soir-même, Jasmine fait tomber son morceau de pain dans le plat et doit embrasser Samia, c'est son gage. Ethan va très mal vivre ce qu'il a vu, jusqu'à des cauchemars malgré les mots rassurants de sa petite amie.