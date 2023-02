Résumé de Demain nous appartient épisode 1357 du 7 février 2023

Dans l'épisode 1357 de Demain nous appartient du 7 février 2023, Mélanie sent l'étau qui se resserre et tire sur Nordine. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mardi 7 février, Chloé et Muriel sont à l'hôpital et Muriel est dans un état grave. Damien découvre vite que leur voiture a été trafiquée. Les soupçons se posent rapidement sur Patrick Faure même s'il se montre inquiet pour sa femme. Le mari de Muriel continue d'accuser la mère de François. Lehaut fils est perdu et pense que sa mère aurait, en effet, été capable de faire du mal à son mari. Charlie tente de le raisonner, mais le professeur est de plus en plus obsédé et la rejette une fois de plus. De son côté, Nordine est chargé d'interroger Mélanie et explique à Manon qu'il ne pourra pas passer la soirée avec elle. Au même moment, le couple se fait braquer et Nordine est blessé. L'agresseuse n'est autre que... Mélanie !

Toujours à Sète, Bénédicte soigne Luna, une danseuse étoile qui a perdu l'usage de sa jambe après un accident de trottinette. Elle ne sait pas si elle pourra remarcher ni danser un jour. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Bénédicte saisit l'opportunité pour présenter la jeune fille à Dorian en espérant qu'elle pourra le convaincre de la dangerosité de l'engin. Luna avoue pourtant à Dorian que son cas n'est pas une généralité. Plus tard, la jeune femme contacte le lycéen pour le revoir. Camille cache sa jalousie et Dorian retrouve Luna qui lui prête sa trottinette le temps qu'elle puisse remarcher.

Enfin, dans l'épisode 1357 de Demain nous appartient diffusé le 7 janvier sur TF1, Martin se rend à son premier rendez-vous au Spoon, mais c'est la catastrophe : sa conquête est obsédée par son métier et l'assaille de questions. Le commandant comprend vite qu'il est tombé sur une fétichiste des forces de l'ordre et qu'il ne sera qu'un numéro de plus pour cette collectionneuse. Non loin de là, Raphaëlle a assisté à la scène et rejoint Martin resté seul. Tous deux discutent et le courant passe très bien. Y aurait-il un avenir pour l'avocate extravertie et le policier discret ?