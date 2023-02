Résumé de Demain nous appartient épisode 1358 du 8 février 2023

Dans l'épisode 1358 de Demain nous appartient du mercredi 8 février 2023, au commissariat, Nordine, Martin et les autres ont démasqué Mélanie, en fuite. Résumé.

Dans l'épisode 1358 de DNA du mercredi 8 février, par chance, Nordine n'a pas été blessé après que Mélanie ait tenté de le tuer. Martin impose que tout le monde porte désormais un gilet par balles. Mélanie amène ses collègues sur une fausse piste en disant être persuadée d'avoir croisé le tireur. Elle propose de faire un portrait-robot. Mais Nordine ne tarde pas à avoir des doutes et les partage à son père : il l'a vue devant l'armoire de la PTS où les scellés de Muriel Fort ont disparu et elle a refusé de prendre une plainte où le tireur était décrit comme une "femme plutôt menue". Martin donne immédiatement l'alerte pour qu'on retrouve Mélanie, en fuite, et dont les preuves balistiques viennent attester de sa culpabilité. Nordine, de son côté, a trouvé le lien entre Mélanie et Patrick Fort : Mélanie est orpheline et Patrick était son référent. Dans sa voiture, Mélanie charge une arme.

Ailleurs à Sète, François est en retard sur sa préparation de cours. Dans l'épisode de DNA du 8 février, Adam essaie de lui faire la leçon : il faut qu'il arrête de vouloir essayer de comprendre l'histoire de son père. Il le met même en garde : s'il continue, il va perdre Charlie. Pendant ce temps-là, Christelle couve trop Sylvain, lui achetant même un fauteuil très confortable pour qu'il se repose. Excédé, il dit à sa femme que c'est désormais à lui de s'occuper d'elle. Dans l'après-midi, François frappe à la porte pour parler à Charlie : elle lui manque et il lui demande de revenir car il l'aime.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 7 février sur TF1, Jack se confie à Lizzie : Rayane est gay et n'arrête pas d'enchaîner les relations. Pensant le protéger au mieux, Lizzie lui conseille de prendre ses distances . Au Spoon, Rayane lui laisse un message vocal pour lui proposer d'aller dans un parc d'attractions avant de rejoindre sa mère qui lui propose de l'inviter à la maison. Elle trouve que son fils a l'air plus heureux depuis qu'il l'a rencontré. Au lycée, sur les conseils de sa sœur, Jack prend ses distances avec Rayane qui tente de savoir auprès de Lizzie ce qu'il se passe. Chez Audrey, la mère de famille défend Rayane auprès de Lizzie et lui demande de laisser vivre son frère Jack.